Son dakika: Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi! 2021'de vergi ve cezalar bu oranda artacak

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınladığı tebliğe göre, 2021 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi. Buna göre vergi ve cezalar bu oranda artacak.

Vergi ve cezalarda artış oranını belirleyen yeniden değerlenme oranı belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınladığı tebliğe göre 2021 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi. Buna göre, 2021 yılında motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezaları ve vergi cezaları bu oranda artacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

"2020'NİN SON GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN DE UYGULANACAK"

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2020 yılı için yüzde 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır."