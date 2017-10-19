Son dakika yeni yıl Emekli zam haberleri! 2018 Ocak ayı zammı belli mi? 19.10.17

Son dakika emekli zam haberleri gelmeye devam ederken gözler 2018 Ocak ayı emekli yeni yıl zamlarına çevirdi. 19 Ekim 2017 tarihi itibariyle emekli zam haberleri ile gelişmeler ise haberimizde yerini aldı. Peki bu sene emekliler ne kadar zam alacak? Geçtiğimiz seneye nazaran daha fazla zam bekleyen emekliler yeni yıl zammı için gelişmeleri takip etmeye başladı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği Ocak ayı emekli zam haberleri ile ilgili detaylar ve yeni emekli zam tablosu haberimizde...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı için yüzde 3, yüzde 3.5 ve yüzde 5.01 şeklinde 3 formül gündemde. Bu formüllere göre, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük maaş bin 559 liraya kadar çıkabilecek

EMEKLİYE EK ÖDEME

Yaklaşık 12 milyon emekli vergi iadesi sisteminin yerini alan ek ödeme ile ekstra gelir elde ediyor. Ek ödeme tutarı maaşa göre belirleniyor ve net maaşa eklenerek her ay ödeniyor. Maaş arttıkça ek ödeme de yükseliyor. Geçmişteki vergi iadesi sisteminin yerine getirilen ek ödemede tutar, emekliye ödenen maaş üzerinden belirleniyor. Ek ödemeler düşük maaşlı emekliler için yüzde 5, diğerleri için ise yüzde 4 oranında belirleniyor. Burada maaş sınırları her yıl belirleniyor. Buna göre 900 liranın altındaki maaşlara, net aylığın yüzde 5'i oranında ek ödeme yapılıyor. Daha yukarıdaki ücretlerde ise ek ödeme oranı yüzde 4. Ek ödeme maaş üzerinden belirlendiğinden, net aylık yükseldikçe ek ödeme de artıyor. Ocak'ta tüm emekliler zam alacak. Ek ödeme de, zamlanan maaş üzerinden hesaplandığından Ocak ayında yükselecek.

Bir örnek vermek gerekirse;

Halen net maaşı 3 bin lira olan emekli, bu maaşının yüzde 4'ü oranında yani 120 lira da ek ödeme alıyor. Emeklinin eline ayda 3 bin 120 lira geçiyor.

Yani emeklinin eline geçen 3 bin 120 liranın 3 bin lirası net maaş, 120 lirası da ek ödeme.

Eğer Ocak zammı yüzde 5 olursa, emeklinin maaşı 3 bin 150 lira olacak.

3 bin 150 lira üzerinden yüzde 4'lük ek ödeme hesaplanacak. Bu da 126 lira olacak.

Emeklinin eline Ocak'ta net maaş ve ek ödeme olarak 3 bin 276 lira geçecek..

2018 OCAK AYI EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Emeklilerin zam ayı adım adım yaklaşıyor. 9 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Ocak'ta, 2017'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak. Eylül itibariyle gerçekleşen enflasyon verileri ise ipuçlarını veriyor. Uzmanlara göre; zam oranı için yüzde 3, yüzde 3.5 ve yüzde 5.01 olmak üzere 3 formül gündemde.