Son Dakika: Restoran ve kafeler, paket servis haricinde hizmet veremeyecek
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Son Dakika: Restoran ve kafeler, paket servis haricinde hizmet veremeyecek

30.11.2020 20:17 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:33

Son dakika: Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri, paket servis haricinde hizmet veremeyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artan koronavirüs vakaları üzerine yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Bu kapsamda; restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri, paket servis haricinde hizmet veremeyecek.

Daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede; restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabileceği belirtilmişti.

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İŞTE YENİ TEDBİRLER

- Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir.

- Market kasap gibi işletmeler ile eve paket servisi verecek yerler hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.

- Restoranlar paket servisi dışında hizmet veremeyecektir.

- 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.

- Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir.

- Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.

- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da geçilmeyecektir.

- Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.

- AVM girişte HES kod uygulamasına geçilecektir.

- Kalabalık caddeler ile meydana girebilecek kişi sayısı Umimi Hıfzısıhha kurulu ile sınırlandırılabilecektir.

- 50 kişiden fazla olan işyerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir..

Son Dakika: Restoran ve kafeler, paket servis haricinde hizmet veremeyecek

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