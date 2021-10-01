Son dakika haberleri | Yanal:

- Yanal: "Kazanabileceğimiz maçtı kaybettik"

FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal :

"Kazanabileceğimiz bir maçtı, kaybettik, onun için çok üzüldük"

ANTALYA - FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, kazanabilecekleri bir maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını kaydetti.

Süper Lig'in 8. haftasında FT Antalyaspor sahasında ağırladığı Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Yanal, maça ellerindeki kozları oynayarak kontrollü başladıklarını söyledi.

Rakibi her yerde tuttuklarını ve istedikleri şekilde hücum yaptıklarının altını çizen Yanal, "Ama sürpriz bir gol, tartışılan, tartışılacak olan, anlamlandıramadığımız, anlam veremediğimiz bir gol. Bu bizi disiplinden uzaklaştırdı ve bir süre dağınıklığı toplamak için fazlasıyla mücadele ettik. Oyuncu atılabilirdi. Futbol dışında oyunun dengesini toparlamak ve geri dönmek için fazlasıyla mücadele ettiğimizi düşünüyorum. İkinci yarı toparlandık. Oyuna geri döndük ve oyunu iyi oynamaya başladık. Gol kaçırdık, rakibe üstünlük kurduk. Bu üstünlükte oyunun bir bölümünde iki oyuncunun kavgası ve tartışması çıktı. Kazandığımız disiplini o an geri iade ettiğimiz düşünüyorum" diye konuştu.

"Maalesef futbolun artılarını burada konuşmak mümkün olmuyor" diyen Yanal, "Yine bugün futbolun önüne geçen bir takım hadiseler meydana geliyor. Bunları nasıl toparlayacağız, nasıl düzelteceğiz? Yetenek seçiminde hata yapmayacağız. Yetenek seçimlerinde torpil yapmayacağız. Yetenek seçeneklerinde maalesef yaptığımız hatalar sadece bize değil, Türk futboluna pahalıya mal oluyor. Kazanabileceğimiz bir maçtı, kaybettik. Onun için çok üzüldük" dedi.