Son dakika haberleri | Yanal: 'Kazanabileceğimiz maçtı kaybettik' - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Yanal: "Kazanabileceğimiz maçtı kaybettik"

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Yanal: "Kazanabileceğimiz maçtı kaybettik" FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: "Kazanabileceğimiz bir maçtı, kaybettik, onun için çok üzüldük" FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, kazanabilecekleri bir maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını kaydetti.

- Yanal: "Kazanabileceğimiz maçtı kaybettik"

FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal :

"Kazanabileceğimiz bir maçtı, kaybettik, onun için çok üzüldük"

ANTALYA - FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, kazanabilecekleri bir maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını kaydetti.

Süper Lig'in 8. haftasında FT Antalyaspor sahasında ağırladığı Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Yanal, maça ellerindeki kozları oynayarak kontrollü başladıklarını söyledi.

Rakibi her yerde tuttuklarını ve istedikleri şekilde hücum yaptıklarının altını çizen Yanal, "Ama sürpriz bir gol, tartışılan, tartışılacak olan, anlamlandıramadığımız, anlam veremediğimiz bir gol. Bu bizi disiplinden uzaklaştırdı ve bir süre dağınıklığı toplamak için fazlasıyla mücadele ettik. Oyuncu atılabilirdi. Futbol dışında oyunun dengesini toparlamak ve geri dönmek için fazlasıyla mücadele ettiğimizi düşünüyorum. İkinci yarı toparlandık. Oyuna geri döndük ve oyunu iyi oynamaya başladık. Gol kaçırdık, rakibe üstünlük kurduk. Bu üstünlükte oyunun bir bölümünde iki oyuncunun kavgası ve tartışması çıktı. Kazandığımız disiplini o an geri iade ettiğimiz düşünüyorum" diye konuştu.

"Maalesef futbolun artılarını burada konuşmak mümkün olmuyor" diyen Yanal, "Yine bugün futbolun önüne geçen bir takım hadiseler meydana geliyor. Bunları nasıl toparlayacağız, nasıl düzelteceğiz? Yetenek seçiminde hata yapmayacağız. Yetenek seçimlerinde torpil yapmayacağız. Yetenek seçeneklerinde maalesef yaptığımız hatalar sadece bize değil, Türk futboluna pahalıya mal oluyor. Kazanabileceğimiz bir maçtı, kaybettik. Onun için çok üzüldük" dedi.

Son dakika haberleri | Yanal: Kazanabileceğimiz maçtı kaybettik

Son dakika haberleri | Yanal: Kazanabileceğimiz maçtı kaybettik

Son dakika haberleri | Yanal: Kazanabileceğimiz maçtı kaybettik

Son dakika haberleri | Yanal:
İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Spor Haberleri
Adana Demirspor'un hocası Montella'nın yüzüne ne oldu? Başına gelenleri gülerek anlattı

Adana Demirspor'un hocası Montella'nın yüzüne ne oldu? Başına gelenleri gülerek anlattı

 Son dakika... Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, istifa kararı aldı

Son dakika... Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, istifa kararı aldı

 Balotelli resitale devam ediyor! Adana Demirspor, Antalya engelini 2-1'lik skorla geçti

Balotelli resitale devam ediyor! Adana Demirspor, Antalya engelini 2-1'lik skorla geçti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Şafak Sezer Aleyna Tilki Caner Cindoruk
Spor Muslera Balotelli Mehmet Topal Ali Palabıyık Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | Yanal: 'Kazanabileceğimiz maçtı kaybettik' - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 00:19:39. #1.17#