Son Dakika! Yaklaşık 1,3 milyon esnafın toplam 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna ertelendi
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Son Dakika! Yaklaşık 1,3 milyon esnafın toplam 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna ertelendi

04.02.2021 13:42 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:04

Son dakika! Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "TESKOMB kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna kadar ertelendi" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır Valiliğini ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınında zor günler geçiren esnafı rahatlatacak haberi veren Pekcan, "TESKOMB kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna kadar ertelendi" diye konuştu. Erteleme, Halkbankası aracılığı ile verilen düşük faizli kredileri kapsıyor.

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRLERİMİZİ ARZ EDERİZ"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği Halkbank tarafından verilen esnaf kredilerinde erteleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile ilgili Bakan Pekcan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında "Covid-19'dan zarar gören Esnaf ve Sanatkarımızın Halkbank'tan Teskomb kefaletiyle veya doğrudan düşük faizli kullandığı kredilere ilişkin kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin Kararı için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi arz ederiz." ifadelerine yer verdi.

Son Dakika! Yaklaşık 1,3 milyon esnafın toplam 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna ertelendi

Buna göre Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelendi.

BAŞVURU ŞARTI ARANMAYACAK

Kararnamede sözü geçen 6 aylık dönemde vadesi dolacak olan ve kararın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle itfa edilemeyen krediler başvuru şartı olmaksızın taksit vadesinde ilgili mevzuata göre faiz tahakkuk ettirilerek taksit vadesinden itibaren kredi itfa tablosunda belirlenen taksit sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılarak ertelenecek.

Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârdan erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan sayısında erteleme dönemi boyunca azalma tespit edilen esnaf ve sanatkârlar erteleme kapsamından çıkarılacak.

Son Dakika! Yaklaşık 1,3 milyon esnafın toplam 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna ertelendi

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