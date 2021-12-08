Son dakika! Vural: "Mersin'de yatırımcının iştahı kabarık"

MERSİN (İHA) - Vural Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural, sanayi alanındaki güçlü gelişmeye Mersin'in de ayak uydurduğunu belirterek, "Mersin'de yatırımcının iştahı kabarık" dedi.

Vurak, ülke ekonomisi adına üretimin büyük önem taşıdığının altını çizerek, "Döviz kurlarındaki oynaklık gelip geçici, fakat üretim ekonomisi ile güçlü bir geleceğin alt yapısı sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

Mersin sanayisinin her geçen gün büyük bir ivme ile geliştiğini vurgulayan Vurak, "Son aylarda döviz kuru başta olmak üzere ülke ekonomisi üzerinde sürekli oyunlar oynanıyor. Fakat buna karşın Türk yatırımcısı halen yatırım yapmaktan çekinmiyor. Mersin'de sürekli olarak yeni sanayi alanları yatırımcının hizmetine sokuluyor. Gelişen organize sanayi bölgelerinin limana olan yakınlığı, çevre illerdeki yatırımcının da dikkatini çekiyor ve Mersin son yıllarda çevre illerden büyük ilgi görüyor" diye konuştu.

"Ekonomiyi güçlü bir temel üzerine inşa etmek istiyorsak üretim ekonomisinden vazgeçmememiz gerekiyor" diyen Vural, şöyle devam etti; "Faizlerin düşmesi ile birlikte yatırımların artması bekleniyor. Bunun meyvelerini de 2022 yılı içerisinde mutlaka göreceğiz. Mersin'de yatırımcının iştahı kabarık. Önümüzdeki dönemde açılacak organize sanayi bölgelerine yatırım yapmak isteyen kişilerin resmi parsel taleplerinin 300 civarında olduğunu biliyoruz. Bu rakam bir kent adına çok ciddi bir rakam. Bu yatırımların gerçekleşmesi direk olarak istihdam rakamlarına etki edeceği gibi, kentin ihracat ve üretim rakamlarına da etki edecektir." - MERSİN

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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