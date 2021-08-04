Son Dakika: Vitor Pereira'nın kararıyla Caner Erkin ve Sinan Gümüş, süresiz kadro dışı bırakıldı
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Son Dakika: Vitor Pereira'nın kararıyla Caner Erkin ve Sinan Gümüş, süresiz kadro dışı bırakıldı

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Son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılıklar yaşanıyor. Pereira'nın kararıyla Caner ve Sinan Gümüş'ün kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira'nın kararıyla Caner Erkin ve Sinan Gümüş, kadro dışı bırakıldı.

Son Dakika: Vitor Pereira'nın kararıyla Caner Erkin ve Sinan Gümüş, süresiz kadro dışı bırakıldı

Bu iki isme hazırlık maçlarında süre veren Pereira'nın kararı şaşırttı. Sarı-Lacivertliler'de böylece kimsenin yerinin garanti olmadığı görüldü.

Son Dakika: Vitor Pereira'nın kararıyla Caner Erkin ve Sinan Gümüş, süresiz kadro dışı bırakıldı

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir.

Son Dakika: Vitor Pereira'nın kararıyla Caner Erkin ve Sinan Gümüş, süresiz kadro dışı bırakıldı
Son Dakika: Vitor Pereira'nın kararıyla Caner Erkin ve Sinan Gümüş, süresiz kadro dışı bırakıldı

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Vitor Pereira'nın kararıyla Caner Erkin ve Sinan Gümüş, süresiz kadro dışı bırakıldı
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Son Dakika: Vitor Pereira'nın kararıyla Caner Erkin ve Sinan Gümüş, süresiz kadro dışı bırakıldı - Haberler Spor
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