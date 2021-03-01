Son Dakika: Yapılandırmada son gün olması nedeniyle görevli personel ve ödeme yapacaklar kısıtlamadan muaf tutulacak

Son dakika: Vergi yapılandırması borçlarının son ödeme günü olması nedeniyle borçlarını ödeyecek vatandaşlar ile görevli personeller saat 24.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Vergi ve prim borçları yapılandırmalarının ilk taksit ödemesi için bugün son gün. İçişleri Bakanlığı cuma günü yayınladığı genelge ile vergi dairelerinin hafta sonu açık olacağını belirtmiş ve ödeme yapmak isteyen vatandaşların hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmuştu.

ÇALIŞANLAR VE ÖDEME YAPACAKLAR KISITLAMADAN MUAF

İçişleri Bakanlığı konu hakkında yeni bir genelge daha yayınladı. Açıklamada, "Yapılandırma kapsamındaki borçların son ödeme süresi bugün saat 24.00'te sona ereceğinden, ödeme yapmak üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlarımız ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00'e kadar muaf tutulacaktır." denildi.

BANKA ŞUBELERİ DE AÇIK OLACAK

Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamada; vatandaşların yapılandırma ödemelerini zamanında yapabilmeleri için vergi daireleri 24.00'a kadar açık olacağı belirtildi. Açıklamada; Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası şubelerinin de saat 24.00'a kadar tahsilat yapmak üzere açık bulunacağı ifade edildi.

VERGİ DAİRESİ DIŞINDA BAŞKA NEREDEN ÖDENEBİLİR?

Yapılandırılan borçların, borçlunun tercihlerine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla ödenmesi imkanı bulunuyor. Ayrıca borçlar, banka hesabından havaleyle yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri aracılığıyla veya PTT şubelerinden ödenebiliyor.