Son Dakika: Yapılandırmada son gün olması nedeniyle görevli personel ve ödeme yapacaklar kısıtlamadan muaf tutulacak
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Son Dakika: Yapılandırmada son gün olması nedeniyle görevli personel ve ödeme yapacaklar kısıtlamadan muaf tutulacak

01.03.2021 17:40 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:31

Son dakika: Vergi yapılandırması borçlarının son ödeme günü olması nedeniyle borçlarını ödeyecek vatandaşlar ile görevli personeller saat 24.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Vergi ve prim borçları yapılandırmalarının ilk taksit ödemesi için bugün son gün. İçişleri Bakanlığı cuma günü yayınladığı genelge ile vergi dairelerinin hafta sonu açık olacağını belirtmiş ve ödeme yapmak isteyen vatandaşların hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmuştu.

ÇALIŞANLAR VE ÖDEME YAPACAKLAR KISITLAMADAN MUAF

İçişleri Bakanlığı konu hakkında yeni bir genelge daha yayınladı. Açıklamada, "Yapılandırma kapsamındaki borçların son ödeme süresi bugün saat 24.00'te sona ereceğinden, ödeme yapmak üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlarımız ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00'e kadar muaf tutulacaktır." denildi.

BANKA ŞUBELERİ DE AÇIK OLACAK

Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamada; vatandaşların yapılandırma ödemelerini zamanında yapabilmeleri için vergi daireleri 24.00'a kadar açık olacağı belirtildi. Açıklamada; Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası şubelerinin de saat 24.00'a kadar tahsilat yapmak üzere açık bulunacağı ifade edildi.

VERGİ DAİRESİ DIŞINDA BAŞKA NEREDEN ÖDENEBİLİR?

Yapılandırılan borçların, borçlunun tercihlerine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla ödenmesi imkanı bulunuyor. Ayrıca borçlar, banka hesabından havaleyle yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri aracılığıyla veya PTT şubelerinden ödenebiliyor.

Son Dakika: Yapılandırmada son gün olması nedeniyle görevli personel ve ödeme yapacaklar kısıtlamadan muaf tutulacak
Haber Yorumları (3)
SAFTİRİK VATANDAŞ: Çıkarı için ilkelerinden taviz vermek, hatta vaz geçmek. . .
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OHA YANİ: PARA GELECEK YA SABAHA KADAR AÇIK TUTARLAR HER YERİ
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CEYHUN: Gece 24, aracı olmayanlar, vasıtası olmayanlar, sağlığı çok iy iolmayanlar, vs vs vs ayıp, iktidar bahşetmiş sağolsunlar gece 24 ten sonra da uzak mesafede yaşayanlar nasıl gidecekler evlerine sağ salim. cumaya kadar uzatıldı de geç. liyakat sıfır. feraset sıfır. yazık
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