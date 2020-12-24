Son dakika... Vali Erol, dünya ikincisi Buse Tosun'u ağırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Vali Erol, dünya ikincisi Buse Tosun'u ağırladı

24.12.2020 17:53 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:58
Son dakika... Vali Erol, dünya ikincisi Buse Tosun'u ağırladı

Gelen son dakika haberine göre Yalova Valisi Muammer Erol, Sırbistan'da yapılan Bireysel Dünya Kupası'nda 72 kiloda ikinci olan milli güreşçimiz Buse Tosun'u makamında ağırladı.

Yalova Valisi Muammer Erol, Sırbistan'da yapılan Bireysel Dünya Kupası'nda 72 kiloda ikinci olan milli güreşçimiz Buse Tosun'u makamında ağırladı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrat'da Dünya Güreş Birliği tarafından düzenlenen Bireysel Dünya Kupası'nda Buse Tosun 72 kiloda mücadele etti. Organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı. Gözünü Tokyo Olimpiyatları'na çeviren genç sporcu A Kadın Güreş Takımıyla birlikte üçüncülük sevincini de yaşadı.

Yalova Valisi Muammer Erol'un konuğu olan milli sporcu Buse Tosun'a Altınova Yalova Tersaneler Spor Kulübü Başkanı Süleyman Sırrı Acar, antrenörü Murat Gençtürk, Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon ve Spor Hizmetleri Müdürü Murat Altuntaş eşlik etti. Hediye takdiminin ardından başarılarından dolayı milli sporcuyu tebrik eden Yalova Valisi Muammer Erol, "Yalova'yı ve ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil eden, bizlere ve spor camiasına büyük sevinç gurur yaşatan genç sporcumuz Buse'yi kutluyorum" dedi. - YALOVA

Son dakika... Vali Erol, dünya ikincisi Buse Tosun'u ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel İsmail Demir Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Berk Oktay Serdar Ortaç Burak Özçivit İbrahim Büyükak
Spor Ersun Yanal Sergen Yalçın Hüseyin Göçek Bahattin Şimşek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Hakem Ankara İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Vali Erol, dünya ikincisi Buse Tosun'u ağırladı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 18:15:10. #1.14#
title