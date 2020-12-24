Son dakika... Vali Erol, dünya ikincisi Buse Tosun'u ağırladı

Gelen son dakika haberine göre Yalova Valisi Muammer Erol, Sırbistan'da yapılan Bireysel Dünya Kupası'nda 72 kiloda ikinci olan milli güreşçimiz Buse Tosun'u makamında ağırladı.

Yalova Valisi Muammer Erol, Sırbistan'da yapılan Bireysel Dünya Kupası'nda 72 kiloda ikinci olan milli güreşçimiz Buse Tosun'u makamında ağırladı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrat'da Dünya Güreş Birliği tarafından düzenlenen Bireysel Dünya Kupası'nda Buse Tosun 72 kiloda mücadele etti. Organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı. Gözünü Tokyo Olimpiyatları'na çeviren genç sporcu A Kadın Güreş Takımıyla birlikte üçüncülük sevincini de yaşadı.

Yalova Valisi Muammer Erol'un konuğu olan milli sporcu Buse Tosun'a Altınova Yalova Tersaneler Spor Kulübü Başkanı Süleyman Sırrı Acar, antrenörü Murat Gençtürk, Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon ve Spor Hizmetleri Müdürü Murat Altuntaş eşlik etti. Hediye takdiminin ardından başarılarından dolayı milli sporcuyu tebrik eden Yalova Valisi Muammer Erol, "Yalova'yı ve ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil eden, bizlere ve spor camiasına büyük sevinç gurur yaşatan genç sporcumuz Buse'yi kutluyorum" dedi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı