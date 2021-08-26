Son dakika... Ürdün medyası, hükümetin kabul etmesi beklenen yeni medya düzenlemesine tepki gösterdi
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Son dakika... Ürdün medyası, hükümetin kabul etmesi beklenen yeni medya düzenlemesine tepki gösterdi

Son dakika... Ürdün medyası, hükümetin kabul etmesi beklenen yeni medya düzenlemesine tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Ürdünlü medya mensupları, hükümetin yapmayı planladığı ve "gazetecilerin çalışmasını kısıtlamayı ve hükümetin performansındaki gözetimi kaldırmayı amaçladığı düşünülen" 3 düzenlemeye karşı çıktı.

Ürdünlü medya mensupları, hükümetin yapmayı planladığı ve "gazetecilerin çalışmasını kısıtlamayı ve hükümetin performansındaki gözetimi kaldırmayı amaçladığı düşünülen" 3 düzenlemeye karşı çıktı.

Medya mensupları başkent Amman'daki Gazeteciler Sendikası'nda düzenledikleri toplantıda, önerilen düzenlemelerin derhal geri çekilmesini ve kendilerine savaş açmakla suçladıkları Enformasyon Kurumu Müdürü Tarık Ebu er-Rağıb'ın görevden alınmasını talep etti.

Özel bir kurum olan Gazetecileri Koruma Merkezi, önerilen değişikliklerle ilgili yasal bir inceleme yayınlayarak, bunun anayasa ve kanunlara aykırı olduğunu belirtti.

Merkezin yayınladığı incelemede, internet üzerinden yayınlanacak radyo ve televizyon programları için önceden ruhsat alınmasının zorunlu hale getirilmesinin tehlikeli bir gelişme olduğu, ülkeyi internet özgürlüğüne saygı duyan ülkeler listesinin son sıralarına çekeceği ve değişikliğin uygulanmasının imkansız olduğu ifade edildi.

İncelemede, konuyla ilgili sunulan öneri metninin, internet üzerinden yapılan tüm canlı yayınları ve sosyal medya ağlarındaki farklı uygulamaları kapsayacak şekilde hazırlandığı aktarıldı.

Hiciv yazarı gazeteci Ahmed Hasan ez-Zubi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, değişiklik yapmaya çalışanların hükümetin performansının gözetlenmesini istemediklerini, basın ve sosyal medya özgürlüğünü kısıtlamak istediklerini söyledi.

Jo24 web sitesi yayıncısı Basil el-Akkur da Gazeteciler Sendikası'nda düzenlenen toplantıya 100'e yakın yayıncı ve internet sitesi genel yayın yönetmeninin katıldığını ve tutumlarının değişmediğini dile getirdi.

Hükümete bağlı olan Enformasyon Kurumu, yapılması planlanan düzenlemelerle ilgili teklifi hükümete sundu ancak hükümet bunu henüz onaylamadı. Düzenlemenin, diğer yasa tekliflerinin aksine parlamentoda görüşülmesine gerek duyulmazken, bakanlar kurulunda kabul edilmesi yeterli.

Yeni düzenlemeyle, internet sitelerinin ruhsat vergisinin 50 dinardan (yaklaşık 70 dolar) 500 dinara yükseltilmesi (yaklaşık 704 dolar), radyo ve televizyon programlarının internet üzerinden yayınlanması ruhsatı için 2 bin 500 dinar (yaklaşık 3 bin 500 dolar) vergi alınması ve yayınevlerine vergi uygulanması öngörülüyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF) 2021'de yayınladığı son sıralamaya göre, Ürdün, basın özgürlüğü alanında 180 ülke arasında 129'uncu sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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