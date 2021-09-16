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Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği yurt başvuru sonuçları açıklandı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin 12 Eylül'de sona eren yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Üniversiteli gençler sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber farklı şehirlerdeki üniversitelere yerleşen öğrenciler, barınmak için araştırmalara başladı. Bu süreçte devlet yurdunda kalmak isteyen adaylar KYK yurdu başvurularını yaptı. Öğrenciler başvurularını, 12 Eylül Pazar günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KYK yurt sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği yurt başvuru sonuçları açıklandı

KYK BURSUNDAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER

  • Ön lisans öğrencileri,
  • Lisans öğrencileri,
  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,
  • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, (hazırlık sınıfında burs verilmez)
  • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
  • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
  • Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
  • Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
  • Yabancı uyruklu öğrenciler,
  • Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
  • Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
  • Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
  • Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
  • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
  • Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği yurt başvuru sonuçları açıklandı
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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