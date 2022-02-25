Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'dan aldı
Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika: UEFA, Gazprom Arena'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan aldı. 2022 Şampiyonlar Ligi finali Paris'teki Stade de France'ta oynanacak.
Uefa, bugünkü toplantısında, UEFA turnuvalarında mücadele eden Rus ve Ukrayna kulüpleri ile milli takımlarının bir sonraki duyuruya kadar iç saha maçlarını tarafsız sahalarda oynamaları gerektiğine karar verdi.
FRANSA'YA VERİLDİ
Gazprom Arena'da oynanması planlanan final Rusya'nın elinden alındı. Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs'ta Paris'te Stade de France'ta oynanacak.
Ayrıntılar geliyor...