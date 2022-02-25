Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'dan aldı

Uefa, bugünkü toplantısında, UEFA turnuvalarında mücadele eden Rus ve Ukrayna kulüpleri ile milli takımlarının bir sonraki duyuruya kadar iç saha maçlarını tarafsız sahalarda oynamaları gerektiğine karar verdi.

FRANSA'YA VERİLDİ

Gazprom Arena'da oynanması planlanan final Rusya'nın elinden alındı. Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs'ta Paris'te Stade de France'ta oynanacak.

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