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Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak

Son dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alarak Lizbon'a verdi. Şampiyonlar Ligi, Lizbon'da 8 takımın katılacağı 8'li final sistemi ile oynanacak. İstanbul, Şampiyonlar Ligi finaline 2021 yılında ev sahipliği yapacak.

17.06.2020 16:36 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:17

UEFA Yönetim Kurulunun video konferans yoluyla yapılan ve iki gün sürecek toplantısının ilk gününde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ilişkin konular değerlendirildi.

Toplantıda, İstanbul'un ev sahibi olduğu 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin tarihi, formatı ve lokasyonu hakkında nihai karar verildi.

Yönetim kurulu toplantısının ardından düzenlenen çevrim içi basın toplantısında, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çeyrek final, yarı final ve final maçlarının Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanacağı açıklandı.

8'Lİ FİNALLER TEK MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK

8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.

Başkent Lizbon'da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak.

SON 16 TURU MAÇLARININ YERİ NETLİK KAZANMADI

17 ve 18 Mart'ta oynanması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen son 16 turu rövanş maçlarının nerede yapılacağı henüz netlik kazanmadı.

UEFA, 7-8 Ağustos'taki maçların Portekiz ya da ev sahibi takımların stadında oynanması ihtimali üzerinde çalışıyor.

Manchester City-Real Madrid, Bayern Münih-Chelsea- Juventus-Olympique Lyon ve Barcelona-Napoli maçlarının ardından çeyrek final bileti alan son 4 takım belli olacak.

Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak

İSTANBUL'DAKİ FİNAL 2021'DE

Yönetim kurulu toplantısının ardından çevrim içi düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan UEFA Müsabakalar Direktörü Giorgio Marchetti, 2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğinde oynanacağını duyurdu.

Marchetti, yerleri önceden belirlenen finallerin, birer yıl ertelemeli gerçekleştirileceğini belirtti.

Buna göre İstanbul'un ardından 2022'de Rusya'nın Saint Petersburg, 2023'te Almanya'nın Münih ve 2024'te İngiltere'nin Londra şehirleri, Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapacak.

PORTEKİZ'DEKİ SON DURUM

Portekiz hükümeti dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1522'ye çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 300 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 37 bin 336'ya çıktığı kaydedildi.

Portekiz'de son haftalarda yeni vakaların yüzde 90'ından fazlası, başkent Lizbon ve çevresinde çıkıyor.

Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak

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Haber Yorumları (2)
AHMET: Şansa bak ayda yılda 1 düzgün bir etkinliğe ev sahipliği yapacaktık ondada corona engel oldu
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SERVET: federasyon başkanı fbye her alanda tuzak kurmakla meşgul iken asıl sorumluluklarını asıl ilgilenmesi gereken meseleleri belli ki unutmuş
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