Son Dakika: UEFA'daki skandal hatanın faturası belli oldu! Kura çekimi tekrar edilecek

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde uzun yıllar unutulmayacak bir skandala imza atıldı. Aynı gruptan çıkan Villarreal ve Manchester United, kura çekiminde yanlışlıkla aynı torbada yer aldı.

Arshavin skandalı fark ettiği anda güldü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Uefa, Devler Ligi son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United olayı hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından UEFA, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin tekrarlanacağını açıkladı. Kura çekimi Saat 17.00'de yapılacak

BU KEZ CİTY OLDU

Villarreal'in eşleşebileceği takımların kura torbasına yanlışlıkla Manchester United eklendi ve İspanyol ekibinin rakibi olarak çekildi. İki takım aynı grupta yer aldıklarından bu kura gerçekleşemedi. Kura torbası yeniden karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi bu kez Manchester City oldu. Manchester United tekrar karıştırılan kurada PSG ile eşleşti.

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