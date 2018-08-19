İstanbul Yeni Havalimanı'nın Açılışında Uçak Biletleri Ucuzlayacak

THY Genel Müdürü, yeni açılacak havalimanının bilet fiyatlarında düşüşe sebep olacağını açıkladı.

BİLET FİYATLARI DÜŞECEK

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İstanbul Yeni Havalimanı, rekabeti artıracak, buna bağlı olarak sefer sayıları da artacak. Bu da bilet fiyatlarının göreceli düşmesini sağlayacak. "Yeni havalimanından ilk seferlerde yolcularımıza küçük sürprizlerimiz olacak" dedi.