Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek
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Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Türkiye ile Yunanistan aşı sertifikası konusunda anlaşmaya vardı. Böylece aşılar karşılıklı olarak tanınacak. Korona testi negatif olan Türk ve Yunan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ortak basın açıklaması düzenledi. Ev sahibi ülke adına ilk açıklamayı yapan Dendias, "Aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması konusunda anlaşmaya vardık" dedi.

Kovid aşılarının karşılıklı tanınması kararı aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Bugün vardığımız bu mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu etki yapacaktır" dedi

Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

5 yıl aradan sonra Yunanistan'da olmaktan mutluluk duyuyorum, Dendias'a daveti için teşekkür ediyorum. Bugün Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Dendias ile görüşmelerimizde bölgesel konularda konuştuk.

"TURİZM SEKTÖRÜNE OLUMLU KATKI YAPACAK"

Yunan tarafıyla artık somut projeler üzerinde eylem ve iş birliği odaklı çalışmaya başladık. 25 maddede görüş birliğine vardık. Dendias'ın söylediği gibi aşı sertifikası konusunda mutabık kaldık. Biz de daha önce AB üyesi olan Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan ile anlaşmaya varmıştık. Bugün vardığımız mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu katkı yapacaktır.

"ÖN KOŞULSUZ DİYALOĞA HAZIRIZ"

Uzun süredir çözüm bekleyen sorunlarımız var bunların uluslararası hukuk nezdinde çözülmesini istiyoruz. Her iki tarafında iradesi vardır. Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için diyaloğa, görüşmelere hazırız.

Bakan Dendias'ın açıklamalarından konu başlıkları şöyle:

"Birçok konuda fikir ayrılıklarımız pozisyon farklılarımız var. Bugünkü görüşmemizin amacı ilk görüşme başlatmaktı. Program listesi üzerinde anlaşma sağladık. Aşı sertifikasının tanınması konusunda anlaştık. Testi negatif olan iki ülke vatandaşları seyahat edebilecek. Anadolu Efes'in dünkü başarısı nedeniyle tebrik etmek istiyorum."

Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek
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Haber Yorumları (1)
BEKİR YAPİCİ: avrupa birligi cin sinovac asisini avrupada güvenlik testi sebebiyle kabul etmiyor dolayisiyla yunanistanda ab üyesi olduguna göre ab kararlarina uymak mecburiyetindedir diye biliyoruz acaba bu anlasma sinovac haricindeki biontech ve diger asilari olanlar icinmi gecerli aciklanmasi gerekir.
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Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek - Haberler Ekonomi
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