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Son Dakika: Türkiye'de maçlar ekim ayından itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanacak

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını verdi. Karara göre maçlar, yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanacak.

25.08.2020 17:33 | Son Güncelleme: 25.08.2020 18:04

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun Riva'daki toplantısı sona erdi. Ekim ayından itibaren maçların yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanacağı öğrenildi. Açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir" ifadelerine yer verildi.

LOCALARIN KULLANIMI SERBEST OLACAK

Açıklamada locaların kullanımının serbest olacağına dair bilgiler de yer aldı ve "Bu kapsamda; TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olup locaların kullanımı da serbest bırakılacaktır" denildi.

ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILACAK

Karşılaşmalara kontrol çerçevesinde ateş ölçümü yapılarak giriş yapılacak. TFF, bu konuya ise "Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacaktır. Müsabakalara seyirci alınması ile ilgili tüm detaylar daha sonra ilan edilecek" sözleriyle değindi.

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Son Dakika: Türkiye'de maçlar ekim ayından itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanacak
Haber Yorumları (2)
RABBANİ_RASTA: Localar full fakire 0 :D
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TFF İSTİFA: TFF HER ŞEYİN EN İYİSİNİ BİLİR. sınırlı sayıda seyirciyi dışarda izdihamdan nasıl alıkoycan bay TFF? Akılsızlar
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