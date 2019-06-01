Türkiye Futbol Federasyonu'nun Yeni Başkanı Nihat Özdemir Oldu

Ankara'da düzenlenen TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, TFF Başkanı Hüsnü Güreli, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, UEFA temsilcisi ile kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.

Başkanlığını Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın yaptığı divan kurulu oluşturuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunulmasının ardından gündem maddeleri kabul edildi.

Nihat Özdemir 174 oy alarak TFF Başkanlığı'na seçildi.

YILDIRIM DEMİRÖREN VE HÜSNÜ GÜRELİ DÖNEMİ İBRA EDİLDİ

JW Marriott Otel'de yapılan genel kurulda TFF Başkanları ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 dönemiyle ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildi.

Yıldırım Demirören, 28 Şubat'ta TFF Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Başkanlık görevini genel kurula kadar vekaleten Hüsnü Güreli yürütmüştü.

Genel kurulda ayrıca 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi bütçe tasarısı ile talimatı ve bütçe uygulama esasları görüşüldü. Gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için TFF Yönetim Kurulu'na yetki verildi.

TEK ADAY NİHAT ÖZDEMİR

Bu arada TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na Nihat Özdemir, tek başkan adayı olarak girecek.

Mehmet Baykan, başkan adaylarından Ayhan Sağaltıcı'nın yeterli imzayı toplayamadığının tespit edildiğini açıkladı. Baykan, "TFF seçimlerinde 60 imzayı toplayarak şartları yenine getiren tek aday Nihat Özdemir'dir. Başka bir aday yok" ifadelerini kullandı.

NİHAT ÖZDEMİR: TÜRK FUTBOLUNU HAK ETTİĞİ YERE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIM

TFF başkan adayı Nihat Özdemir, "Genel kurulumuzun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Yıldırım Demirören, 7 yıl boyunca önemli hizmetlerde bulunup görevinden ayrıldı. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Türk Futbolu'nu hak ettiği yere getirmek için çalışacağım. Ankaragücü'nün ardından, Fenerbahçe'de uzun yıllar spor yöneticiliği yaptım. Türk futbolunu hak ettiği seviyeye yükseltmek, temel hedefim olacaktır. Ben futbolun Nihat Ağabeyi olarak, 4 yıl boyunca Türk futbolunu yönetmeye talibim. Kurullarımızda çalışacak arkadaşlarımızı belirlerken de en fazla önem vereceğimiz konu liyakat konusudur. Layık olan arkadaşlarımızı bu görevlere getirmeye çalışacağız. Sponsorluk gelirlerimizin arttırılması için etkin bir çalışma ortamı yaratacağız. 5 büyük futbol ülkesinin çalışmalarını yakından araştırmak için komite kuracağız. Bu komiteye yönetim kurulumuzdan, MHK'dan, kulüp lisans temsilcilerimizden ve hatta basınımızdan da değerli arkadaşları almayı planlamaktayız

HÜSNÜ GÜRELİ: DEMİRÖREN VE YÖNETİM KURULUNA TEŞEKKÜR EDERİM

Açılış konuşması yapan Hüsnü Güreli, "Şampiyon olan tüm kulüplerimizi kutluyorum, gençlere şans veren kulüplere de teşekkür ediyorum. Her ülkede 'VAR' sistemine geçildiğinde yaşanan sıkıntılar bizde de yaşandı. Gururumuz Cüneyt Çakır ve ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Milli takım için Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden Şenol Güneş ile anlaştık. EURO 2020'ye katılacağımıza inanıyoruz. UEFA ile yapılan çalışmalar, kulüplerimizin mali açıdan yapılanmasında etkili oldu. Geçtiğimiz 4 yıllık dönemde Türk Futbolu'nda cidi hizmetler veren Yıldırım Demirören'e ve yönetim kuruluna teşekkür ederim" dedi.

KASAPOĞLU: AJAX MODELİNE GIPTA İLE BAKIYORUZ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Futbol adına başarının sadece yetmediği strateji, pazarlama gibi süreçleri hep birlikte yaşıyoruz. Tüm dünya futbolu artık endüstri olarak adlandırıyor. Bugün Türkiye başta UEFA olmak üzere uluslararası anlamda organizasyonlar bakımından kabul görüyorsa burada tesisleşme çabasını görmezden gelemeyiz. Biz güçlü Türkiye'nin potansiyelini bilen ve bu doğrultuda çalışan bir aileyiz. Hepimiz Ajax'ın koyduğu altyapı modeline gıpta ile bakıyoruz. Ne yazık ki bu konuda çok fazla altyapıya önem vermiş kulübümüzü göremiyoruz." sözlerini sarf etti.

ALİ KOÇ: TÜRK FUTBOLUNUN ACİL SORUNLARI VAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Olağan Genel Kurulu konuştu. Koç, "Göreve geldiğimizden beri Türk futbolunun içinde bulunduğu sıkıntılara değindik. Gönül isterdi ki, Türk futbolunun ne kadar fazla futbolcu yetiştirdiği futbolculardan bahsedelim. Avrupa'yla aramız açılıyor. İçinde bulunduğumuz durum iyi değil, yaşlı bir lige sahibiz, mali açıdan zor durumdayız.

Evet deniz bitti. Bunu nasıl çözeriz bilmiyorum. Türk futbolunun acil sorunları var. Mali açıdan zor durumdayız. Yöneticiler de kurullarda iyi yönetemedi. Bu durumdan hepimiz sorumluyuz.

Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Yeter ki Türk futboluna katma değer sağlayacak insanlar, zihniyetler olsun. Biz yönetim kuruluna bir kişi bile önermedik. Sadece zihniyet değişsin istedik. Sayın Nihat Özdemir'e çok inanıyoruz. Başarılar diliyoruz." açıklamasını yaptı.

İŞTE NİHAT ÖZDEMİR'İN LİSTESİ

Servet Yardımcı

Mehmet Baykan

Erdal Bahçıvan

Erhan Kamışlı

Yılmaz Büyükaydın

Ali Düşmez

Mustafa Çağlar

İsmail Erdem

Mustafa Hacı Kerimoğlu

Nuri Akın

Selim Soydan

Hasan Akıncıoğlu

Alkın Kalkavan

Hamit Altıntop

NİHAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Nihat Özdemir, uzun yıllar Fenerbahçe asbaşkanlığı görevini yürüttükten sonra TFF Başkan Vekili sorumluluğunu üstlendi. Türkiye'nin en zengin iş insanlarından biri olan Nihat Özdemir, 5 Nisan 1950 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Evli ve 2 çocuk babası olan 69 yaşındaki Özdemir, sanayi, turizm ve inşaat alanlarında ülkeye katkılar sağlamıştır.