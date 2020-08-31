HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son Dakika: Türkiye ekonomisi 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daraldı

Son dakika: Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde koronavirüs salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiyle yüzde 9,9 küçüldü.

31.08.2020 10:01 | Son Güncelleme: 31.08.2020 11:02

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, Kovid-19 salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkili olduğu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 9,9 azalış gösterdi. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın ikinci 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 artarak 1 trilyon 41 milyar 643 milyon lira olarak gerçekleşti.

ZİNCİRLENMİŞ HACİM ENDEKSLERİ

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım yüzde 4, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 11, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 27,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 1,7 arttı. Sanayi yüzde 16,5, inşaat sektörü yüzde 2,7, hizmetler yüzde 25, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 16,5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2,4 ve diğer hizmet faaliyetleri yüzde 18 azaldı.

YÜZDE 11 KÜÇÜLME BEKLENİYORDU

AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması, Türkiye ekonomisinin 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 11 küçüleceği yönünde olmuştu.

Türkiye ekonomisinin 2010'dan bu yana büyüme hızı, yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:

Son Dakika: Türkiye ekonomisi 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daraldı

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Türkiye ekonomisi 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daraldı
Haber Yorumları (35)
YAZIK OLDU: Her şeyi satarsanız olacağı bu
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
KSK: Hani uçuyorduk la Damat :(((
Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
XYZ: Maliye bakanının bu rakamlardan haberi varmı, zeki mürende bizi görecekmi?
Cevap Yaz 5 11 Yayından Kaldır
Tüm 35 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü Yaşam
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Göztepe, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'la anlaşmaya çok yakın Spor
Göztepe, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'la anlaşmaya çok yakın
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi Magazin
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi Güncel
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Hırsızların hedefi olan yaşlı adam olduğu yere yığılıp kaldı 3. Sayfa
Hırsızların hedefi olan yaşlı adam olduğu yere yığılıp kaldı
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi Dünya
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 462,8 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 462,8 liradan işlem görüyor
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor
Son araştırma sonucu anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli'yi kızdıracak
Son araştırma sonucu anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli'yi kızdıracak
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı
Çocukların otomobil bagajındaki tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi! O anlar kamerada
Çocukların otomobil bagajındaki tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi! O anlar kamerada
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,34'ten işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,34'ten işlem görüyor
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Angela Merkel Meral Akşener Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Ezgi Mola Wilma Elles Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Enner Valencia Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Çocuk Kavga Otomobil
Şu an buradasınız: Son Dakika: Türkiye ekonomisi 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daraldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 11:18:04. #1.15#
title