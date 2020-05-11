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Son Dakika: TBF, koronavirüs salgını sebebiyle bu sezon tüm basketbol liglerini sonlandırdı

Son Dakika: TBF, koronavirüs salgını sebebiyle bu sezon tüm basketbol liglerini sonlandırdı
11.05.2020 16:03 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:31

Son dakika: Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, liglerin gidişatıyla ilgili yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası tüm ligleri sonlandırdıklarını ve şampiyon belirlemeyeceklerini söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle durdurulan müsabakalar için kararını açıkladı. Başkan Hidayet Türkoğlu, ligleri sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu. Karara göre şampiyon ilan edilmeyecek. Küme düşme yaşanmayacak ve bir üst lige yükselme gerçekleşmeyecek.

Türkoğlu'nun açıklaması şöyle;

"Ülkemizde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Sağlık Kurulu'muzu ve çalışanlarımızı kutlamak istiyorum. Sporun, basketbolun ülkemizde her geçen gün popülaritesinin artması bizi her zaman onurlandırmıştır.

Fakat bu süreç basketbolumuzu etkilemiş ve herhangi bir maç oynanamamıştır. Basketbolun geleceği adına bir karar vermemiz gerekiyordu."

ŞAMPİYON YOK, KÜME DÜŞME YOK, ÜST LİGE YÜKSELME YOK

"Kararlarımızı açıklamak istiyorum. Liglerimizi sonlandırma karar aldık.16 takımımızın 13'ü liglerin bu şekilde sonlandırılmasıyla ilgili dönüş yaptılar. Biz de bu çerçevede karar aldık. Şampiyon ilan edilmeyecek. Küme düşme yaşanmayacak ve ve bir üst lige yükselme gerçekleşmeyecek. Bu Türk basketbolu için en hayırlı karardır."

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama da ise şu ifadelere yer verildi;

"Ülkemizde ve dünyada etkileri devam eden COVID-19 salgınının yarattığı belirsizlikle mücadelede devletimizin çizdiği çerçeveye uygun şekilde, Türkiye Basketbol Federasyonu da üzerine düşen sorumluluğu ilk andan itibaren büyük bir titizlikle üstlenmiştir.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından, bu hassas duruma ilişkin tüm senaryolar değerlendirilirken, başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere FIBA ve TBF Sağlık Kurulu ile tüm kulüplerimizin de görüşleri alınmıştır.

Oluşan gerekçelerle, yaşanan belirsizliğin liglerimize daha fazla zarar vermemesi adına Federasyon Yönetim Kurulumuz bugün toplanmış ve ilgili konuları görüşmüştür.

Türk basketbolunun geleceğini gözeterek, sporcu, idareci ve basketbol ailesinin sağlığını korumak amacıyla alınan ve lig organizasyonlarının sorunsuz başlaması adına önem arz eden kararlar şu şekildedir;

1. Tüm basketbol ligleri sonlandırılmıştır.

2. Hiçbir ligde şampiyon ilan edilmeyecektir.

3. Sezon öncesi ilan edilen statüde yer alan düşme/çıkma işlemleri uygulanmayacaktır.

4. Liglerin sıralaması ve kulüplerin Avrupa kupalarındaki temsil hakları mevzuata göre belirlenecek ve önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.

5. Gelecek sezonun lig yapıları, kulüp mali denetim ve lisans talimatı da dahil olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre oluşturulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İLK AÇIKLAMA EFES'TEN GELDİ: SAĞLIK TÜM ŞAMPİYONLUKLARDAN DAHA ÖNEMLİDİR

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun ligleri iptal etme kararının ardından ilk açıklama Anadolu Efes'ten geldi. Yapılan açıklamada, "Halkımızın sağlığı, tüm şampiyonluklardan ve başarılardan daha değerlidir" vurgusu yapıldı.

İşte Anadolu Efes'in açıklaması;

"Türkiye Basketbol Federasyonu, Covid - 19 salgınının sürmesi sebebiyle ING Basketbol Süper Ligi 2019 - 2020 sezonunu bugün sona erdirmiştir.

Bu doğrultuda normal sezonun kalan maçları ve playoff turu maçları oynanmayacaktır.

Kulübümüz; sporcuların, antrenörlerin, yetkililerin ve taraftarların sağlığı ile güvenliğini korumak adına alınan bu kararı saygıyla karşılamaktadır. Anadolu Efes Spor Kulübü için halkımızın sağlığı, tüm şampiyonluklardan ve başarılardan daha değerlidir.

En büyük dileğimiz, ING Basketbol Süper Ligi 2019 - 2020 sezonunun normal bir şekilde tamamlanmasıydı ancak bu mümkün olmamıştır. Normal sezonun 23 maçlık dönemini 21 galibiyet alarak lider kapatan takımımızın emeklerinin ve kulübümüzün yatırımlarının boşa gitmediğine inanıyoruz.

Lider tamamladığımız sezonda emeği geçen yöneticilerimize, antrenörlerimize, oyuncularımıza, çalışanlarımıza ve tabii ki taraftarlarımıza bir kez daha çok teşekkür ediyoruz.

Ayrıca Covid - 19 salgını sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz.

Saygılarımızla"

Son Dakika: TBF, koronavirüs salgını sebebiyle bu sezon tüm basketbol liglerini sonlandırdı
Haber Yorumları (1)
FUTBOL: futboldada LİG TESCİL EDİLMELİ SIRALAMA DAKİ İLK 2 TAKIM TEK MAC YAPMALI KAZANAN SAMPİYON LIGDEN DÜSMEDE KALDIRILSIN
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Spor Manşet

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