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Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak

Son dakika: Türkiye Bankalar Birliği'nin kararıyla 18 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanan 15 ilimizde bankalar kapalı olacak. O illerimiz şu şekilde; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak.

Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak
14.05.2020 09:31 | Son Güncelleme: 14.05.2020 09:44

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından 18 Mayıs 2020 tarihinde uygulanacak "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" kararına istinaden, kısıtın uygulanacağı illerdeki şubeler ve bankacılık işlemleriyle ilgili aşağıdaki kararlar alındı.

TBB'nin kararları şu şekilde:

"Bakanlık kararı gereği 15 ilde 18 Mayıs Pazartesi günü banka şubeleri kapalı olacaktır. Kısıtlama kapsamındaki 15 ilde yerleşik olan ve edimlerini yerine getirmek isteyen müşteriler, her türlü bankacılık işlemini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirebilecektir. Bankalara, bu müşterilerin edimlerinin 20 Mayıs 2020 tarihine ötelenmesi tavsiye edilmiştir. Ayrıca, bankalardan 15 ilde yerleşik müşterilerin 18 Mayıs 2020 tarihli ödemelerine ilişkin olarak Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne yapılan bildirimlerin Risk Merkezi Genelgesi'nin Mücbir Haller Uygulamasına göre yapılması istenmiştir."

HANGİ İLLERDE KAPALI OLACAK?

Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde, 18 Mayıs günü bankalar kapalı olacak.

Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak

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