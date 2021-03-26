Son Dakika: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın görevi sona erdi
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Son Dakika: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın görevi sona erdi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
Son Dakika: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın görevi sona erdi

Son dakika: Türkiye Bankalar Birliği'nden Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın'a ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, Aydın'ın 26 Mart 2021 tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini devrettiği için, Türkiye Bankalar Birliği'ndeki görevinin de tamamlandığı belirtildi.

Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini 26 Mart 2021 tarihinde devrederek, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini tamamladı.

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini 26 Mart 2021 tarihinde devrettiğinden, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi de tamamlanmıştır.

YENİ BAŞKAN YÖNETİM KURULUNDAN SEÇİLECEK

Birliğin Statüsü'ne göre yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi genel müdürler arasından ismen seçilmektedir.

HÜSEYİN AYDIN'A TEŞEKKÜR

Birlik Başkanlığı'nı 20 Nisan 2011 tarihinden itibaren sürdüren Hüseyin Aydın'a Türkiye ekonomisine, bankacılık sektörüne ve Birlik çalışmalarına sağladığı değerli katkılar; zor dönemlerde Birliği temsil ederken gösterdiği kapsayıcı, yapıcı, özverili, iletişime açık, çözüm odaklı yaklaşımı nedeniyle teşekkür eder, esenlikler dileriz."

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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haber Yorumları (1)
KASIM: yaprak dökümü başlıyor hep birileri suçlanıyor kendilerini suçlayan yada kendilerinde kusur arayan yok malesef
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500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 10:16:06. #1.16#
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