Son Dakika | Türk teknoloji şirketinin çözümleri Gartner tarafından öncü olarak seçildi

Küresel araştırma şirketi Gartner'ın dünya genelindeki teknoloji şirketlerine ilişkin yayımladığı raporda, 1000'den fazla müşteri deneyimi çözümü arasında Alterna CX çözümleri öncü olarak seçilen ilk Türk şirketi oldu. Alterna CX Kurucu Ortağı Poyraz Özkan, "Öncü olarak gösterilmemizin, müşteri deneyimi yönetiminde ileri analitik, doğal dil işleme ve makine öğrenmesi alanındaki çözümlerimiz, yaptığımız etkinin takdiri olduğuna inanıyoruz" dedi.

Küresel araştırma şirketi Gartner, teknoloji pazarındaki oyuncuların yeteneklerine ve rakiplerinin konumuna dair hazırladığı ve her yıl güncellediği Gartner Magic Quadrant araştırmasının bu yılki güncellemesini yayımladı. Araştırmada yerli teknoloji şirketi Alterna CX, yapay zeka tabanlı müşteri ve çalışan deneyiminin ölçüm ve yönetimi çözümleri ile dünyanın 30 öncü teknolojisi arasında yer alan ilk Türk şirketi oldu.

BASİTLEŞTİRİLMİŞ YAPAY ZEKA MÜŞTERİ DENEYİMİNİ FARKLI BİR BOYUTA TAŞIYOR

Doğal dil işleme, deneyim analitiği ve makine öğreniminden yararlanarak müşteri deneyimini teknoloji çağının ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden tasarlamayı amaçladıklarını söyleyen Özkan, "Kurumlar için dijital dönüşümün en önemli unsurlarından biri müşteri deneyimi ve müşteriye sağlanan değerin iyileştirilmesi. Bu anlamda şirketlerin müşterilerine dokunduğu tüm temas noktalarında gerçek zamanlı olarak müşteri geri bildirim verisi toplama, sunulan deneyimin kalitesini ölçme, makine öğrenmesi ile analiz etme ve sürekli iyileştirme döngüsünü kurmalarını sağlıyoruz. Alterna CX olarak 2015 yılından bu yana bulut tabanlı müşteri ve çalışan deneyimi ölçüm ve yönetimi çözümleri sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI ARENADA TÜRKİYE'Yİ, TEMSİL ETMEKTEN GURUR DUYUYORUZ"

Dünyanın farklı bölgelerinde çözümlerine büyük bir ilgi olduğuna da değinen Özkan, "Türkiye'de de aralarında Akbank, İş Bankası, Aksigorta, BNP Cardif, TEB, Koçtaş'ın yanı sıra Avrupa ve Asya'da farklı sektörlerde büyük ölçekli müşterilerimiz bulunuyor. Bugün geldiğimiz noktada elde ettiğimiz başarılarla Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz, bu alanda yatırımlarımızı devam ettirerek dünyanın ilk 10 şirketi arasında yer almak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı