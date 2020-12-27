Son Dakika! Türk-İş asgari ücret önerisini açıkladı: 3 bin liranın altında teklif getirilmemelidir

Son dakika! Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücret önerilerini açıkladı. Atalay son toplantı öncesi, "İşveren ve hükümet, asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz" dedi.

2021 yılında geçerli olacak asgari ücret için son toplantı tarihi belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlık edeceği toplantı yarın 10.30'da gerçekleştirilecek.

Komisyon, ilk toplantısını 4 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, ikinci toplantısını 15 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK), üçüncü toplantısını da 22 Aralık'ta Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirmişti.

TÜİK'TEN ÜCRET HESAPLAMASI: 2 BİN 792 LİRA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında TÜİK rakamları komisyonu sundu. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını paylaştı.

TÜRK-İŞ: TEKLİF 3 BİN LİRANIN ÜZERİNDE OLMALI

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na getirilecek 3 bin liranın altındaki teklifin çalışanları mutlu etmeyeceğini açıkladı.

Atalay, yazılı açıklamasında, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair şu ifadeleri kullandı: "İşveren ve hükümet, asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir."

İŞÇİ SENDİKALARINDAN ORTAK AÇIKLAMA

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK asgari ücret belirleme süreciyle ilgili dün ortak açıklama yaptı. Buna göre işçi tarafının asgari ücretteki beklentileri şöyle:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonunca görev verilen Türkiye İstatistik Kurumu'nca bekar bir işçi için hesaplanan yaşama maliyeti kasım ayı itibarıyla net 2 bin 792 liradır. Açıklanan bu tutarda aile unsuru yoktur, dikkate alınmamıştır. Bu ayın gerçekleşecek fiyat artışı ile asgari ücretin geçerli olacağı 2021 yılı muhtemel fiyat artışları da bulunmamaktadır. Bütün bu unsurları kapsayacak bir asgari ücretin, tüm bir yıl boyunca kesintiler nedeniyle azalma olmadan işçinin eline geçmesi sağlanmalıdır.

Geçmiş kimi yıllarda olduğu gibi Hükümet tercihini, iktisaden dar ve sabit gelirli kesimler için kullanmalıdır. İnsan onuruna yaraşır bir geçimi sağlayacak bir asgari ücretin yürürlüğe girmesi için tüm imkanlarını seferber etmelidir. İşçi temsilcileri 'insan onuruna yakışır' bir düzeyde asgari ücret belirlenebilmesi için komisyon çalışmaları sırasında temel alınması gereken ilkeleri belirlemiş ve kamuoyu ile paylaşmıştır. Üç işçi konfederasyonu olarak 4 Aralık 2020'de ortaklaştığımız 'insan onuruna yaraşır bir asgari ücret' belirlenmesi talebinin arkasında durmaktayız."

İŞVEREN KESİMİNİN TALEPLERİ

Görüşmelerde işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) talepleri ise şöyle:

"Rekabet içerisinde olduğumuz ülkelerin ve OECD ortalamasının oldukça üstünde olan ücret üzerindeki vergi ve prim yüklerinin uygun seviyelere çekilmesi hem çalışanlarımıza hem de işverenlerimize nefes aldıracak bir adım olacaktır. İstihdamı korumak, ilave istihdam sağlamak, yeni yatırım ortamı oluşturmak ve salgınla zor durumda kalan sektörlerin üzerindeki baskıyı azaltmak için dengeli bir asgari ücretin belirlenmesi her zamankinden daha da önemli hale gelmiş bulunuyor."

SİYASİ PARTİLERİN ÖNERİLERİ

Siyasi parti liderlerinden de öneriler geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret 3 bin 100 TL olsun ve vergiden muaf olsun'' dedi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener ise brüt asgari ücretin 3 bin liraya çıkarılarak ödemenin brüt kazanç üzerinden yapılmasını teklif etti.

HDP'nin önerisi 4 bin lira şeklinde olurken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin asgari ücret önerisini net 3 bin 300 lira olarak açıkladı.

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Yıllar bazında net asgari ücret rakamları ise şöyle:

2019 ASGARİ ÜCRET: 2 bin 20 TL

2018 ASGARİ ÜCRET: 1603 TL

2017 ASGARİ ÜCRET: 1404 TL

2016 ASGARİ ÜCRET: 1300 TL

2015 ASGARİ ÜCRET: 1 Ocak-949TL, 1 Temmuz-1000 TL

2014 ASGARİ ÜCRET: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL

2013 ASGARİ ÜCRET: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL