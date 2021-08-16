Son Dakika! THY, Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti

Son dakika! Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da halk, ülkeden kaçmaya başladı. Türk Hava Yolları, Afganistan'a olan tarifeli uçuşları iptal ederken, ülkedeki Türkleri tahliye içinse uçak gönderdi.

Afganistan'da uzun bir süredir saldırılarını arttırarak sürdüren Taliban, ülkenin yönetimini ele geçirildi. 10 gündür şehir merkezlerine saldıran ve 31 ili ele geçiren Taliban, son olarak başkent Kabil'e girerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kontrolü sağladı.

TAHLİYE İÇİN UÇAK GÖNDERİLDİ

Başta ABD olmak üzere pek çok ülke, Afganistan'daki büyükelçilik personelini ve diğer vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti. Türk Hava Yolları da orada bulunan Türklerin tahliyesi için bir uçak gönderdi.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Diğer yandan THY, Afganistan'a olan tarifeli uçuşlarını da iptal etti.

DIŞİŞLERİ'NDEN TÜRK VATANDAŞLARINA UYARI

Diğer yandan Dışişleri Bakanlığı, dün Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ile temasa geçmesini istedi.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Afganistan'dan ayrılma talebinde bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ile iletişime geçerek ivedilikle bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

Türkiye'nin Afganistan Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Afganistan'dan ayrılma talebinde bulunan vatandaşlarımızın Buyükelçiliğimizle iletişime geçerek (Tel:+93 79 782 82 83) ivedilikle bilgi verilmeleri rica olunur." ifadelerine yer verildi.