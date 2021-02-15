Son Dakika! TÜİK Başkanı Cahit Şirin görevden alındı, yerine Başkan Yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı
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Son Dakika! TÜİK Başkanı Cahit Şirin görevden alındı, yerine Başkan Yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı

15.02.2021 12:36 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:53
Son Dakika! TÜİK Başkanı Cahit Şirin görevden alındı, yerine Başkan Yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı

Son dakika! Son dönemde açıkladığı verilerle tartışma konusu olan Türkiye İstatistik Kurumu'nun başkanı Muhammed Cahit Şirin görevden alındı. Yerine Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nda görev değişimi yaşandı. TÜİK'ten yapılan açıklamada "Türkiye İstatistik Kurumu'nun Başkanlığına Sayın Muhammed Cahit Şirin'in yerine Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Sayın Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atanmıştır" denildi.

BİR SENESİ DOLMAMIŞTI

22 Mayıs 2020 tarihinde TÜİK Başkanlığı'na atanan Cahit Şirin, yapılan bu değişiklikle bir senesi dolmadan görevden alınmış oldu.

AHMET KÜRŞAD DOSDOĞRU KİMDİR?

1978'de Yozgat'ta doğan Dosdoğru, 2004'te Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl TÜİK Van Bölge Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak göreve başladı. 2009'da TÜİK merkez teşkilatı bünyesindeki Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığında uzmanlığını aldıktan sonra 2012 yılı itibarıyla Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğu görevine getirilen Dosdoğru, 2017'de de Başkan Yardımcılığına atandı. Evli ve iki çocuk babası olan Dosdoğru, iyi derecede İngilizce biliyor.

Son Dakika! TÜİK Başkanı Cahit Şirin görevden alındı, yerine Başkan Yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı
Ahmet Kürşad Dosdoğru
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