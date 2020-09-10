Son Dakika: Trabzonspor'un yeni transferi Trondsen'in çapraz bağları koptu Son dakika: Trabzonspor'un yeni transferi Anders Trondsen'in ön çapraz bağları koptu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Norveçli futbolcunun yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Trabzonspor, yeni transfer Anders Trondsen'den gelen haberle sarsıldı. Antrenmanda sakatlanan Norveçli futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında yırtık oluştuğu ve sahalardan 6 ay uzak kalacağı açıklandı.

AMELİYAT OLACAK

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Dün sabah yapılan antrenmanda dizi dönen futbolcumuzun bugün yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan futbolcumuzun yaklaşık 6 ay süreyle sahalardan uzak kalması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

MARLON VE PEREIRA'NIN TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR

Öte yandan Trabzonspor, sakatlığı olan Marlon ve Joao Pereira için de açıklama yaptı.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama;

Sol arka adalesinde gerilme oluşan Marlon'un yapılan muayene ve incelenen MR grafileri neticesinde sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir.

Çaykur Rizespor ile oynadığımız hazırlık maçında dizinden sakatlanan Joao Pereira'nın yapılan muayene ve incelenen MR grafileri neticesinde sağ diz iç yan bağında birinci derece zorlanma tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir.