Son Dakika: Trabzonspor, Fode Koita ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika: Trabzonspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Fode Koita ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ın da uzun süredir gündeminde olan futbolcuyu kadrosuna katan bordo-mavililer yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita arasında 3 yıllık anlaşma sağlamıştır" ifadelerine yer verdi.