Son Dakika: Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup oldu
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Son Dakika: Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup oldu

30.10.2020 21:55 | Son Güncelleme: 30.10.2020 22:05
Son Dakika: Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup oldu

Son dakika: Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Kasımpaşa ile son dakikalarda yediği gollerle 4-3 mağlup oldu ve galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada bordo mavililer, son dakikalarına önde girdiği maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Lacivert beyazlılara galibiyeti getiren goller, 8. dakikada Mickael Tirpan, 41. dakikada Yusuf Erdoğan, 87. dakikada Edgar Ie (kendi kalesine) ve 90+2. dakikada Fode Koita'dan geldi. Karadeniz ekibinin golleri ise 23. dakikada Serkan Asan ile 31. ve 38. dakikada Anthony Nwakaeme kaydetti. Kasımpaşa'da 58. dakikada Aytaç Kara kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 4 maça çıkan Trabzonspor 5 puanda kaldı. İstanbul ekibi ise 11 puanla haftayı tamamladı.

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