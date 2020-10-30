Son Dakika: Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup oldu

Son dakika: Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Kasımpaşa ile son dakikalarda yediği gollerle 4-3 mağlup oldu ve galibiyet hasreti 4 maça çıktı.