Son Dakika: Trabzonspor'da Daniel Sturridge'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi
Son dakika: Trabzonspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. İngiliz yıldız Daniel Sturridge'in, alacaklarına karşılık sözleşmesinin feshedildiği KAP'a bildirildi.
Şampiyonluk yarışında emin adımlarla devam Trabzonspor'da Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili kulüp, Daniel Sturridge ile yolların ayrıldığı açıklandı.
TÜM ALACAKLARINDAN VAZGEÇTİ
Sakatlıkları nedeniyle sezon başından bu yana Trabzonspor'un pek fazla yararlanamadığı Daniel Sturridge, bordo-mavili kulüple yolların ayrılması yönünde anlaşma sağladı. Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Şirketimiz ile Profesyonel Futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir." ifadeleri kullanıldı.
DANIEL STURRIDGE'İN PERFORMANSI
Sezon başında Trabzonspor'a imza atan Daniel Sturridge, 11 lig maçına çıkarken, toplamda 526 dakika görev yaptı. 30 yaşındaki İngiliz golcü, ligde 4 maç ve 4 asistlik performans sergiledi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta 198 dakika oynayan ve 3 gol atan Sturridge, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 karşılaşmada 126 dakika süre aldı.
Haber Videosu: Son Dakika: Trabzonspor'da Daniel Sturridge'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi
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SAMPIYONLUGUN BÜYÜK ADAYISINIZ BU GIBI AYRILIK VE DEDIKODULAR TAKIMI OLUMSUZ ETKILER. AMAN DIKKAT. . TRABZON. . FUTBOLCULARA BASINA ACIKLAMA YAPMAMA UYARI ve BIR KISIM IDARECILERIN BU HUSUSA UYMALARINI SAGLAYIN.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bizim ulkemize bunun kalitesi fazlaydı zatiiCevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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Allahim Sükürler olsun. Buna verdigimiz Parayi Nwakaeme Sörltoh ve Ugurcana icin üce bölelim. 2, 5 Milyon para az degil.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Oynadığı futboldan çok akıllarda çektiği klibi kalacak!!!Oynasa Trabzon açık ara yapardı ama oynamak istemedi. Belli ki şehri de , takımı da küçük gördü. . .Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Ünal’ın ahını aldınız bedelini ödeyecek sinizCevap Yaz 4 11 Yayından Kaldır
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HELE ŞÜKÜR KURTULDUK BUNDANCevap Yaz 14 9 Yayından Kaldır
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Çok beklersin sen ŞAMPUANLIGI :d :d :d :d4 6 Yayından Kaldır
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denge bozukluğu giderildi şimdi takım oyunu oynama zamanıCevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır