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Son Dakika: Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, kupanın sahibi oldu. Bordo mavililer, bu zaferle Türkiye Kupası sayısını 9'a çıkardı.

29.07.2020 23:29 | Son Güncelleme: 30.07.2020 00:36

Ziraat Türkiye Kupası'nın en büyüğü belli oldu. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final karşılaşmasında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.

Bordo mavililere kupayı getiren goller 25. dakikada Abdülkadir Ömür ve 90+10. dakikada Sörloth'tan geldi.

Bu sonucun ardından Karadeniz ekibi 9. kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Aytemiz Alanyaspor ise ilk çıktığı final maçından boynu bükük ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Mücadele hakem Ali Palabıyık'ın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 4: Ceza yayında topla buluşan Bakasetas'ın vuruşu yandan az farkla auta gitti.

Dakika 7: Trabzonspor'da Sosa'nın sol kanattan kullandığı köşe atışına Campi kafayı vurdu, şutu yandan auta gitti.

Dakika 17: Alanyaspor kullandığı duran topun ardından Cisse ile gole yaklaştı ama öncesinde Fernandes ofsayta yakalandı.

Dakika 18: Juanfran'ın sağ kanattan içeri yerden çevirdiği topa gelişine bir vuruş yapan Bakasetas'ın şutu kaleci Uğurcan'da kaldı.

Dakika 19: Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Sörloth'un vuruşu kaleci Marafona'dan döndü, ardından seken topu tamamlamak isteyen Abdülkadir Ömür'ün vuruşu üstten dışarı çıktı.

Dakika 25: Sörloth'un sol kanattan yaptığı ortasına arka direkte hareketlenen Abdülkadir Ömür'ün vuruşu ağlarla buluştu: 1-0

Dakika 34: Novak'ın kullandığı uzun taç atışının ardından ceza sahasında oluşan karambol topu Sörloth'un önüne düşürdü, Norveçli oyuncunun kafa vuruşu ise kaleci Marafona'da kaldı.

Dakika 39: Trabzonspor'da Ekuban az önce oyuna girmişti ama yeniden kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyecek gibi görünüyor.

Dakika 45+2: Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Dakika 48: Trabzonspor'da Sosa'nın ceza yayı üzerinden çektiği şut farklı şekilde auta gitti.

Dakika 63: Pereira'nın sağ kanattan yaptıpı ortasına uzak köşede kafayı vuran Bilal'in şutu az farkla auta gitti.

Dakika 70: Salih'in kullandığı köşe vuruşunu kaleci Uğurcan yumruklayarak uzaklaştırdı.

Dakika 82: Maçın son bölümünde tempo iyice düşmüş durumda.

Dakika 88: Sörloth'un pasıyla savunma arkasına sızan Abdülkadir Ömür'ün vuruşu az farkla auta gitti.

Dakika 90+10: Trabzonspor, Sörloth'un golüyle farkı 2'ye çıkardı ve karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü
Haber Yorumları (5)
TRABZON61: Şahibelerle Trabzonun elinden aldılar şampiyonluğu az oyunlar oynanmadı Trabzonun elinden şampiyonluğu almak için herşey ortadaydı ama yinede göz yumuldu maalesef. Tebrikler Trabzon Türkiye kupası hakkınızdır.
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SERDAR: Olimpıyattan bi koyuyosun türkiyenin her yerinden ses geliyo
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RİZESPOR: Kupa Alanya’nın Hakkıydı.
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