Son Dakika: Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, kupanın sahibi oldu. Bordo mavililer, bu zaferle Türkiye Kupası sayısını 9'a çıkardı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın en büyüğü belli oldu. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final karşılaşmasında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.

Bordo mavililere kupayı getiren goller 25. dakikada Abdülkadir Ömür ve 90+10. dakikada Sörloth'tan geldi.

Bu sonucun ardından Karadeniz ekibi 9. kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Aytemiz Alanyaspor ise ilk çıktığı final maçından boynu bükük ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Mücadele hakem Ali Palabıyık'ın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 4: Ceza yayında topla buluşan Bakasetas'ın vuruşu yandan az farkla auta gitti.

Dakika 7: Trabzonspor'da Sosa'nın sol kanattan kullandığı köşe atışına Campi kafayı vurdu, şutu yandan auta gitti.

Dakika 17: Alanyaspor kullandığı duran topun ardından Cisse ile gole yaklaştı ama öncesinde Fernandes ofsayta yakalandı.

Dakika 18: Juanfran'ın sağ kanattan içeri yerden çevirdiği topa gelişine bir vuruş yapan Bakasetas'ın şutu kaleci Uğurcan'da kaldı.

Dakika 19: Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Sörloth'un vuruşu kaleci Marafona'dan döndü, ardından seken topu tamamlamak isteyen Abdülkadir Ömür'ün vuruşu üstten dışarı çıktı.

Dakika 25: Sörloth'un sol kanattan yaptığı ortasına arka direkte hareketlenen Abdülkadir Ömür'ün vuruşu ağlarla buluştu: 1-0

Dakika 34: Novak'ın kullandığı uzun taç atışının ardından ceza sahasında oluşan karambol topu Sörloth'un önüne düşürdü, Norveçli oyuncunun kafa vuruşu ise kaleci Marafona'da kaldı.

Dakika 39: Trabzonspor'da Ekuban az önce oyuna girmişti ama yeniden kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyecek gibi görünüyor.

Dakika 45+2: Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Dakika 48: Trabzonspor'da Sosa'nın ceza yayı üzerinden çektiği şut farklı şekilde auta gitti.

Dakika 63: Pereira'nın sağ kanattan yaptıpı ortasına uzak köşede kafayı vuran Bilal'in şutu az farkla auta gitti.

Dakika 70: Salih'in kullandığı köşe vuruşunu kaleci Uğurcan yumruklayarak uzaklaştırdı.

Dakika 82: Maçın son bölümünde tempo iyice düşmüş durumda.

Dakika 88: Sörloth'un pasıyla savunma arkasına sızan Abdülkadir Ömür'ün vuruşu az farkla auta gitti.

Dakika 90+10: Trabzonspor, Sörloth'un golüyle farkı 2'ye çıkardı ve karşılaşmayı 2-0 kazandı.