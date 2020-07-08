Son Dakika: Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak Son dakika: Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.

Riva'da yapılan toplantının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak final karşılaşmasının tarihi belli oldu. Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'un kozlarını paylaşacağı karşılaşmada kupa 29 Temmuz'da sahibini bulacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.