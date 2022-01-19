Son Dakika | TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören: Altyapıya yatırım şart

BURSA (DHA) - TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören, Bursa'da altyapıda büyük bir kan kaybının olduğunu belirterek, kentin yeni bir salona ihtiyaç duyduğunu ifade etti. TOFAŞ Başantrenörü Ahmet Çakı da, eldeki oyunculardan maksimum verim alarak, hem kazanıp, hem de gelişen bir takım oluşturmak istediklerini söyledi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden TOFAŞ Basketbol Takımı'nda, Genel Menajer Tolga Öngören ve Başantrenör Ahmet Çakı, basın mensupları ile bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. Sezonun zor şartlarda da olsa devam ettiğini dile getiren Genel Menajer Öngören, "Bu sezonu böyle geçireceğiz, bununla yaşamayı öğrendik. Nispeten planlı ve öngörülü gidebiliyoruz. Sağlık ekibinin bizi yönlendirmeleri önemli oluyor. İkinci yarıya başladık, daha uzun bir süre var. FIBA Şampiyonlar Ligi başlayacak. Bu arada Türkiye Kupası geçen sene oynanmamıştı o da oynanacak. Federasyon oynanmasını çok zorladı ve orada iyi bir haber var, Final Four Bursa'da olacak. FIAT Türkiye Kupası yapılmıştı, ondan sonra ilk defa TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak. Bu da hem Bursa basketbolu, hem salonun tekrar gündeme gelmesi için güzel bir şey" dedi.