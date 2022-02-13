Son Dakika: Ticaret Bakanı Muş'tan marketlere KDV uyarısı: İndirimi yansıtmayanlara en ağır yaptırımları uygulayacağız
Haberler.com, Erdem Aksoy - Ekonomi
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün açıkladığı yüzde 7'lik KDV indiriminin marketlere nasıl yansıyacağı merak ediliyordu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Pazartesi'den itibaren denetimlerin artırılacağını ve indirimlere uymayan marketlerin ağır yaptırımlarla karşılaşacağını dile getirdi.
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