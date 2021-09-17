Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur

Son dönemdeki fahiş fiyat artışlarına karşı 81 ilde denetimler sıklaştırıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş gazetecilere konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Atılan adımlarla ilgili konuşan Bakan Muş, vatandaşların şikayetlerini dikkate aldıklarını söyledi. Bakan Muş, "Bir ayda bitecek değil. Amaç kurallı serbest ticareti geliştirmek." dedi.

"HAL KANUNUNDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Hal kanunu ile ilgili konuşan Bakan Muş, "Detaylara bakıyoruz. Çalışmalarımız var, olgunlaştıkça kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Muş, asıl meselenin kayıt sisteminin geliştirilmesi olduğunu da belirtti. Muş, "Kafa yoruyoruz, değer zincirini kayıt altına almak istiyoruz." diye konuştu.

"TESPİT EDERSEK YAPTIRIMLARI AĞIR OLUR"

Vatandaşın otomobil bulamamaktan şikayetçi olduğunu söyleyen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, otomotiv sektörüyle ilgili teftiş kurulunun harekete geçtiğini söyledi. Bakan Muş, "Bayiler, galerilerle anlaştı deniliyor. Bunu araştıracağız. Araç stokta tutulmuşsa, galeriye verilmişse, vatandaşa verilmemişse ve biz bunu tespit edersek yaptırımları çok ağır olur. Gereken yapılacak." dedi.

İkinci el arabalarla ilgili ise Bakan Muş, enflasyonu işaret etti. Bakan Muş enflasyonla mücadele ile ilgili, "Merkez Bankası çalışma yapıyor. Hukuk devletinde olması gereken ne ise onu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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