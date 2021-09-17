Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur - Haberler Ekonomi
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Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Vatandaşın otomobil bulamamaktan şikayetçi olduğunu söyleyen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bayiler ve galericilere adeta göz dağı verdi. Muş, "Bayiler, galerilerle anlaştı iddiaları var. Tespit edersek yaptırımı ağır olur." ifadelerini kullandı.

Son dönemdeki fahiş fiyat artışlarına karşı 81 ilde denetimler sıklaştırıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş gazetecilere konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Atılan adımlarla ilgili konuşan Bakan Muş, vatandaşların şikayetlerini dikkate aldıklarını söyledi. Bakan Muş, "Bir ayda bitecek değil. Amaç kurallı serbest ticareti geliştirmek." dedi.

"HAL KANUNUNDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Hal kanunu ile ilgili konuşan Bakan Muş, "Detaylara bakıyoruz. Çalışmalarımız var, olgunlaştıkça kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Muş, asıl meselenin kayıt sisteminin geliştirilmesi olduğunu da belirtti. Muş, "Kafa yoruyoruz, değer zincirini kayıt altına almak istiyoruz." diye konuştu.

"TESPİT EDERSEK YAPTIRIMLARI AĞIR OLUR"

Vatandaşın otomobil bulamamaktan şikayetçi olduğunu söyleyen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, otomotiv sektörüyle ilgili teftiş kurulunun harekete geçtiğini söyledi. Bakan Muş, "Bayiler, galerilerle anlaştı deniliyor. Bunu araştıracağız. Araç stokta tutulmuşsa, galeriye verilmişse, vatandaşa verilmemişse ve biz bunu tespit edersek yaptırımları çok ağır olur. Gereken yapılacak." dedi.

İkinci el arabalarla ilgili ise Bakan Muş, enflasyonu işaret etti. Bakan Muş enflasyonla mücadele ile ilgili, "Merkez Bankası çalışma yapıyor. Hukuk devletinde olması gereken ne ise onu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Yorumlar (8)
süleyman petekkaya :Gerçekten devletin buna bir el atması lazım çok büyük bir rant var ortada alenen vatandaşı soyuyorlar yani bunun karaborsacılıktan ne farkı var bilmiyorum.
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levent aksu:Seçim yaklaştıkça vatandaşı düşünür hale geldiniz. Bunca zaman neredeydiniz diye sorarız.
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Doğrucu Davud:Ortada liyakatsızlardan oluşmuş bürokrat sürüsü var. Doğal olarak ortada devlet otoritesi felan yok. Halkı soymaya ant içmiş birileri meydanı boş bulunca adeta güruh şeklini aldı. Her yanda dolandırıcılık kurumsallaştı.
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Haber: Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur - Haberler Ekonomi
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