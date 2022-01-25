Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar durduruldu - Haberler Ekonomi
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Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar durduruldu

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: İstanbul'da hayatı felç eden kar yağışı nedeniyle bir dizi önlemler alınmış ve uçuşlar iptal edilmişti. Bugün saat 13.00'te tekrar başlaması beklenen uçuşlar için bir son dakika gelişmesi yaşandı. THY, İstanbul Havalimanı uçuşlarını bu gece 00.00'a kadar durdurdu.

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışının etkileri devam ediyor. Hava şartları ve pistlerin durumu nedeniyle dün İstanbul'da tüm uçuşlar durdurulmuştu. Uçuşların bugün saat 13.00'te tekrar başlaması beklenirken, THY yeni bir karar aldı. Öncü hava yolu şirketi, İstanbul Havalimanı uçuşlarını bu gece 00.00'a kadar durdurdu.

UÇUŞLARIN 13.00'TE BAŞLAMASI BEKLENİYORDU

Bugün sabah 09.20 civarında bir tweet atan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda pistleri ve operasyon alanlarını kardan temizlemek için yoğun çalışmaların devam ettiğini ve uçuşlara bugün saat 13.00'ten sonra başlanacağını belirtmişti.

Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar durduruldu

Ekşi paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"İstanbul Havalimanında pistleri ve operasyon alanlarını kardan temizlemekiçin yoğun çalışma devam etmektedir. Saat 13.00 den sonra Havalimanı uçuş faaliyetlerine başlayacaktır."

Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar durduruldu

UÇUŞLAR BU GECE 00.00'A KADAR DURDURULDU

Ancak hava şartlarının olumsuz etkisi devam edince yeni bir karar alındı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, uçuşların bu gece 00.00'a kadar uzatıldığını duyurdu. Saat 11.10 gibi bir tweet atan Üstün şu ifadeleri kullandı.

"İlgili otoriteler havalimanlarımızı ve ulaşım yollarını uçuşlarımıza yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00.00'a kadar durdurulmuştur."

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Haberler.com - Ekonomi Haberleri

İstanbul Havalimanı, Ekonomi, Güncel, Haber

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