Son Dakika: Türk futbolunda böyle bir gün yaşanmadı! 13 hakemin görevine son verildi

Tff, Süper Lig ve 1. Lig hakem ve gözlemci klasmanlarının yeniden belirlendiğini açıkladı. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek gibi isimler liste dışında kaldı.

Merkez Hakem Kurulu, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapacak kadrolarını belirledi. Buna göre; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarıldı.

Görev almayacak hakemler tam liste:

Cüneyt Çakır

Fırat Aydınus

Abdulkadir Bitigen

Suat Arslanboğa

Ali Palabıyık

Bahattin Şimşek

Tugay Kaan Numanoğlu

Alper Ulusoy

Burak Şeker

Mert Güzenge

Hüseyin Göçek

Halis Özkahya

Özgür Yankaya (Sadece VAR'da görev yapacak)

Sezonun kalanında Süper Lig'de maç yönetecek hakemler şöyle:

Yaşar Kemal Uğurlu

Halil Umut Meler

Atilla Karaoğlan

Arda Kardeşler

Erkan Özdamar

Ümit Öztürk

Mete Kalkavan

Ali Şansalan

Sarper Barış Saka

Zorbay Küçük

Yasin Kol

Volkan Bayarslan

Kadir Sağlam

Mustafa Kürşad Filiz

Çağdaş Altay

Özgüç Türkalp

Emre Malok

Erkan Engin

VAR HAKEMLERİ