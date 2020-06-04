HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, temmuz ayında şartların izin vermesi halinde son 3 haftanın seyircili oynanabileceğini söyledi.

04.06.2020 21:17 | Son Güncelleme: 04.06.2020 21:28

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, lig maçlarının sezonun son 3 haftasında seyircili oynanabilmesi yönünde bir açıklama yaptı.

Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Maçları seyircisiz oynatıyoruz ama şartlar düzelip izin verirse son 3 maçı seyircili oynatabilmek isteriz. Bizim ligimizde hem şampiyonluk yarışında, hem de küme düşme hattında kıyasıya mücadele var. Dolayısıyla tescil gibi bir karar söz konusu değildi. Olmazsa olmazımız bu maçları tamamlayarak oynanması yönünde. O yolda gidiyoruz. Temmuz'da şartlar izin verirse son 3 haftayı seyircili oynatabiliriz" dedi.

Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak Spor
İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak
Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı Spor
Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor Spor
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor
Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti Spor
Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor Spor
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler Spor
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya kulübü Hermannstadt'ı satın aldı ve model kızını başkan yaptı
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya kulübü Hermannstadt'ı satın aldı ve model kızını başkan yaptı
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor
Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor
İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi
İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi
Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı
Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı
Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi
Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi
Kariyerini kenara bıraktı, yaşlıların imdadına koşup gönülleri fethetti
Kariyerini kenara bıraktı, yaşlıların imdadına koşup gönülleri fethetti
Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın
Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın
Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar
Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar
Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek
Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi
Eski Galatasaraylı Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'yı övdü: Harika biri
Eski Galatasaraylı Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'yı övdü: Harika biri
Ahmet Ağaoğlu'nun, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
Ahmet Ağaoğlu'nun, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0
Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0
Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım
Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım
Koronavirüs arasında askerliğini yapan Heung-Min Son keyifli: 10 kişi aynı odada olsak da harikaydı
Koronavirüs arasında askerliğini yapan Heung-Min Son keyifli: 10 kişi aynı odada olsak da harikaydı
Belediye Başkan Yardımcısı basın toplantısında bacak kaslarını gösterdi
Belediye Başkan Yardımcısı basın toplantısında bacak kaslarını gösterdi
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Donald Trump Mustafa Şentop Hasan Polatkan Berat Albayrak
Magazin Hadise Demet Akbağ Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Metin Oktay İlhan Cavcav Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Libya Antalya Fenerbahçe Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 21:28:54. #1.15#
title