Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, temmuz ayında şartların izin vermesi halinde son 3 haftanın seyircili oynanabileceğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, lig maçlarının sezonun son 3 haftasında seyircili oynanabilmesi yönünde bir açıklama yaptı.

Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Maçları seyircisiz oynatıyoruz ama şartlar düzelip izin verirse son 3 maçı seyircili oynatabilmek isteriz. Bizim ligimizde hem şampiyonluk yarışında, hem de küme düşme hattında kıyasıya mücadele var. Dolayısıyla tescil gibi bir karar söz konusu değildi. Olmazsa olmazımız bu maçları tamamlayarak oynanması yönünde. O yolda gidiyoruz. Temmuz'da şartlar izin verirse son 3 haftayı seyircili oynatabiliriz" dedi.