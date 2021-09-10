Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: İyi bir teknik direktörle anlaşacağız. Kafamızda bir isim var.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni hoca için çalışmaların sürdüğünü bildirdi, iyi bir hoca geleceğini ifade etti.

Şenol Güneş'in ayrılmasıyla Milli Takım'ın başına pek çok hoca yazılmaya başlandı. Löw, Okan Buruk isimleri ön plana çıkmış durumda. Tff Başkanı Nihat Özdemir de yerli, yabancı ayrımı yapmadıklarını söyledi.

İşte Özdemir'in açıklamaları:

"Şenol Güneş hocamızla dostça ayrıldık. Yeni teknik adam için çalışmalar başladı. Yerli, yabancı ayrımımız yok. Kafamızda bir isim var... İyi bir teknik direktörle anlaşacağız."

LÖW İSMİ ÖN PLANA ÇIKTI

Alman teknik adam Joachim Löw'le yapılan ilk temaslar olumsuz sonuçlandı. Ancak basında Löw iddiaları halen ciddiyetini koruyor. Löw'ün ilk sırada olduğu söylentileri var.

Haberler.com - Spor Haberleri