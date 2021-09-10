Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: İyi bir teknik direktörle anlaşacağız, kafamızda bir isim var - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: İyi bir teknik direktörle anlaşacağız, kafamızda bir isim var

Haberler.com - Haberler | Spor

Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: İyi bir teknik direktörle anlaşacağız. Kafamızda bir isim var.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni hoca için çalışmaların sürdüğünü bildirdi, iyi bir hoca geleceğini ifade etti.

Şenol Güneş'in ayrılmasıyla Milli Takım'ın başına pek çok hoca yazılmaya başlandı. Löw, Okan Buruk isimleri ön plana çıkmış durumda. Tff Başkanı Nihat Özdemir de yerli, yabancı ayrımı yapmadıklarını söyledi.

Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: İyi bir teknik direktörle anlaşacağız, kafamızda bir isim var

İşte Özdemir'in açıklamaları:

"Şenol Güneş hocamızla dostça ayrıldık. Yeni teknik adam için çalışmalar başladı. Yerli, yabancı ayrımımız yok. Kafamızda bir isim var... İyi bir teknik direktörle anlaşacağız."

LÖW İSMİ ÖN PLANA ÇIKTI

Alman teknik adam Joachim Löw'le yapılan ilk temaslar olumsuz sonuçlandı. Ancak basında Löw iddiaları halen ciddiyetini koruyor. Löw'ün ilk sırada olduğu söylentileri var.

Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: İyi bir teknik direktörle anlaşacağız, kafamızda bir isim var
Haberler.com - Spor Haberleri
Şenol Güneş, dev zirvede Nihat Özdemir'e içini döktü: Zaten bırakacaktım, vatan haini ilan edildim

Şenol Güneş, dev zirvede Nihat Özdemir'e içini döktü: Zaten bırakacaktım, vatan haini ilan edildim

 Şenol Güneş: Nihat Özdemir çalışmak istemediğini bile ima etse hemen bırakırım

Şenol Güneş: Nihat Özdemir çalışmak istemediğini bile ima etse hemen bırakırım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İbrahim Altay Yevgeniy Ziniçev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Derya Baykal Ferhan Şensoy
Spor Max Meyer Lionel Messi Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: İyi bir teknik direktörle anlaşacağız, kafamızda bir isim var - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 16:46:03. #1.17#