Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir koronavirüse yakalandı
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Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir koronavirüse yakalandı

02.12.2020 17:49 | Son Güncelleme: 02.12.2020 18:07

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Federasyonun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır. Başkanımız Nihat Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir koronavirüse yakalandı
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