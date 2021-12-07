Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Burak Elmas'a kılıç çekti: İddialarınızı ispatlayın

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Altay karşılaşmasından önce düzenlediği basın toplantısında Tff Başkanı Nihat Özdemir'i sert şekilde hedef almıştı.

"BAŞKAN DEĞİŞMELİ"

Burak Elmas, "TFF'de başkan değişmelidir. Popüler bir isim değil, herkese eşit yaklaşacak bir profil olmalı. Federasyon kaynıyor. Seçime hazırlanan iki grup var. Görüşme olumlu geçti ama 'el sıkıştık' diye bir şey konuşmadık. Konuşursam yer yerinden oynar ama konuştuklarımızı açıklamama izin versinler. O zaman aramızda geçen her şeyi zevkle anlatırım" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Nihat Özdemir'in Burak Elmas'a cevabı:

"Sayın Burak Elmas'ın çeşitli kerelerde, şahsım, Yönetim Kurulu arkadaşlarım ve Federasyonumuzla ilgili bazı haksız söylemlerde bulunması, kabul edilmesi imkânsız olan bu iddiaların kamuoyunda yer alması nedeniyle bir açıklama yapmam zaruri hale gelmiştir.

Federasyonumuz için yapılan gruplaşma, birbirinin altını oyma gibi yakışıksız iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir. TFF'de beraberlik, uyum ve dayanışma içerisinde çalışmaktayız. Sayın Elmas iddialarını, dayanakları ile birlikte isim isim açıklamalıdır."

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

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