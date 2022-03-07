Son Dakika: Kimse beklemiyordu! Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro ile yollar ayrıldı
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika: Süper Lig ekibi Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro ile yollar ayrıldı. Süper Lig'de kritik viraja giren Göztepe'deki bu ayrılık futbolseverleri şaşırttı.
Futbolseverlerin oynattığı oyuna övgüler yağdırdığı Nestor El Maestro'nun Göztepe'deki hikayesi 28. haftada bitti. Maestro, Göztepe'de sezonu tamamlayamadı.
TEŞEKKÜR EDİLDİ
Göztepe'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Nestor El Maestro ile yollarımız ayrılmıştır. Nestor El Maestro ve ekibine Göztepe'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
SON HAFTALARDA SALLANDI
7 Eylül'de takımın başına geçen Nestor El Maestro, Göztepe'nin başında çıktığı 28 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 yenilgi almıştı. Son haftalarda alınan peş peşe mağlubiyetler Maestro'nun sonu oldu.
Haberler.com - Spor