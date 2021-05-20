Son Dakika: Süper Lig ekibi Gaziantep, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştı

Son dakika: Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut, Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getirildi. Bulut, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Marius Sumudica sonrası göreve gelen Ricardo Sa Pinto ile yollarını ayıran Gaziantep ekibi, son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut ile kesin olarak anlaşma sağladı.

Gaziantep FK, teknik direktör olarak Erol Bulut ile anlaştığını resmen açıkladı. Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; 46 yaşındaki teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için başarılı çalıştırıcı Erol Bulut ile üç yıllık resmi sözleşme imzaladı. 46 yaşındaki teknik direktörümüz Erol Bulut, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal ile yöneticilerimiz Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin de katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeyi imzaladı. Yeni teknik direktörümüz Erol Bulut'a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, kulübümüz arması altında başarılı bir kariyer diliyoruz. Erol Bulut'a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, kulübümüz arması altında başarılı bir kariyer diliyoruz."