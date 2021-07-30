Son Dakika: Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu! İşte maç günleri ve oynanacağı saatler

Son dakika: Süper Lig'de ilk üç haftanın programı belli oldu. Buna göre ligin ilk haftasında son şampiyon Beşiktaş, 13 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Fenerbahçe, 15 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Adana Demirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray ise 16 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te Giresunspor'la deplasman maçına çıkacak.