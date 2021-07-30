Son Dakika: Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu! İşte maç günleri ve oynanacağı saatler
Son dakika: Süper Lig'de ilk üç haftanın programı belli oldu. Buna göre ligin ilk haftasında son şampiyon Beşiktaş, 13 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Fenerbahçe, 15 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Adana Demirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray ise 16 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te Giresunspor'la deplasman maçına çıkacak.
TFF, 2021-2022 sezonun ilk 3 haftasının maç programını açıkladı. Buna göre Süper Lig'de yeni sezonun açılışını Beşiktaş yapacak.
AÇILIŞI SON ŞAMPİYON YAPACAK
Süper Lig'in ilk haftasında, son şampiyon Beşiktaş, 13 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. 15 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Fenerbahçe, deplasmanda Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor karşısında mücadele edecek. 16 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te ise Galatasaray, ligin bir başka yeni ekibi Giresunspor'la karşı karşıya gelecek.