Son Dakika: Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı Son dakika: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın daha önce Trabzonspor ile ilgili açıklamaları nedeniyle sözleşmesinin karşılık olarak fesh edildiğini açıkladı.

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrıldığını duyurdu. Ankaragücü başkanı konuyla ilgili, "Hocamız Mustafa Reşit Akçay ile Trabzonspor ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamaların kulübümüzü ve kendisini sıkıntıya sokmaması adına sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.