Son dakika spor: Süper Lig: Trabzonspor: 3İttifak Holding Konyaspor: 4 (Maç sonucu) Bir son dakika haberine göre Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor karşılaşıyor.

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor karşılaşıyor. Müsabakayı İttifak Holding Konyaspor 4-3 kazandı. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 52. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul çıkardı. 56. dakikada Anecic'in ceza sahası içinde Sörloth düşürmesi sonucu hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sörloth meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul'un solundan ağlarla buluşturdu. 2-1 61. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan ceza sahası içine ortasında arka direkte bulunan Novak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1 81. dakikada Shengelia'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu. 3-2 88. dakikada da Costa'nın Shengelia'yı düşürmesi sonucu hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Skubic meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-3 90. dakikada Shengelia'nın sağ taraftan ceza sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Conceicao, kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu. 3-4 Stat: Medical Park Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, İsmail Şencan xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, da Costa xx, Campi xx, Novak xx, Abdulkadir Parmak xx (Yusuf Sarı dk. 89 ?), Ndiaye xx (Doğan Erdoğan dk. 83 ?), Abdulkadir Ömür xx, Ekuban xx, Nwakaeme xx (Guilherme dk. 46 x), Sörloth xxx Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Yusuf Sarı, Abdurrahim Dursun, Pereira, Koray Kılınç, Serkan Asan Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir İ.H. Konyaspor: Ertuğrul xx, Skubic xx, Uğur Demirok xx, Marin Anicic xx, Alper Uludağ x (Ferhat Öztorun dk. 75 x), Jevtovic x (Levan Shengelia dk. 39 x), Jansson xx, Ömer Ali Şahiner xx (Selim Ay dk. 90 ?), Milosevic xx (Erdon Dacı dk. 90 ?), Hadziahmetovic xx, Rijad Bajic x (Conceicao do Rosario dk. 75) Yedekler: Mücahit Atalay, Ali Turan, Haubert Sitya, Ali Karakaya, Şener Kaya Teknik Direktör: Bülent Korkmaz Goller: Sörloth (dk. 12 ve 56 pen.), Novak (dk. 61) (Trabzonspor), Bajic (dk. 42), Shengelia (dk. 81), Skubic (dk. 88 pen.) Conceicao (dk. 90) (İ.H Konyaspor) Sarı Kartlar: Ekkuban, da Costa (Trabzonspor) - TRABZON Kaynak: İHA