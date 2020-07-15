HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika spor: Şehitler anısına Anavarza Kalesi etrafından Türk bayrakları ile koştular

Son dakika haberlerine göre - Şehitler anısına Anavarza Kalesi etrafından Türk bayrakları ile koştular Kozanlı baba-kız Türk bayrağı ile kilometrelerce koştu Kozanlı atletizm sporcuları, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde 251 şehidin anısına Anavarza Kalesi etrafında koşu etkinliği düzenledi.

15.07.2020 10:33 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:39

- Şehitler anısına Anavarza Kalesi etrafından Türk bayrakları ile koştular

Kozanlı baba-kız Türk bayrağı ile kilometrelerce koştu

ADANA - Kozanlı atletizm sporcuları, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde 251 şehidin anısına Anavarza Kalesi etrafında koşu etkinliği düzenledi. 10 kilometrelik koşuya katılan Mustafa Şeker ve kızı Sümeyra Şeker, Türk bayrağını bir an olsun ellerinden bırakmadılar.

Fethullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz gecesi kalkıştığı hain darbe girişiminin 4. yılında Kozanlı atletizm sporcuları, aileleriyle şehitler anısına 10 kilometrelik bir koşu yaptı. Geçmişi 2 bin 100 yıl öncesine dayanan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Anavarza Kalesi çevresinde yapılan etkinliğe 25 sporcu ile aileleri katıldı. Sporcular, koşuya başlamadan önce şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okudu.

Sporcular Hüseyin Çetin, Kozan Masterler olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminde hainler tarafından şehit edilen 251 şehit için koşuyu düzenlediklerini ifade ederek medeniyet beşiği Anavarza Kalesinden tüm Dünya'ya anlamlı bir mesaj vermek istediklerini söyledi.

Sporculardan Şifa Yılmaz da "Bu koşumuzu şehitlerimize armağan ediyoruz. Baba-oğul ve tüm şehitlerimize armağan olsun. Türklerin mücadelesini kimse yenemez" dedi.

Yazmasını ve bayrağı bırakmadı

Kızı ile birlikte 10 kilometre koşan yazmasını ve bayrağını bırakmayan kızına kilometrelerce destek veren Baba Mustafa Şeker, "Bu hain darbe girişiminde annelerin babaların çocukların şehit olduğu üzücü bir olay yaşadık. 6 yaşındaki oğlum İsa ve kızım 11 yaşındaki kızım Sümeyra Şeker ile koşuya katıldım. Elimden geldiği kadar güzel bir koşu gerçekleştirdik. Gençlere mesajımız koşsunlar" dedi.

Sporcular koşu boyunca tarihi sokaklarda Türk bayrakları ile koşarken hain darbe gecesinde şehit olan vatandaşların ailelerine sabır dilediler.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika spor: Şehitler anısına Anavarza Kalesi etrafından Türk bayrakları ile koştular

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti Güncel
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 3. Sayfa
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı Dünya
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak Politika
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 3. Sayfa
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti Politika
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
Sergen Yalçın'dan Caner Erkin ve Gökhan Gönül eleştirisine yanıt: Çok ayıp ediyorlar
Sergen Yalçın'dan Caner Erkin ve Gökhan Gönül eleştirisine yanıt: Çok ayıp ediyorlar
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Bir garip koronavirüs vakası! 35 gündür denizde olan balıkçılardan 57'sinin testi pozitif çıktı
Bir garip koronavirüs vakası! 35 gündür denizde olan balıkçılardan 57'sinin testi pozitif çıktı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
Acun, 'Gönlünüzdeki şampiyon kim?' sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Davran Ebru Gündeş Serdar Ortaç
Spor Falcao Tamer Tuna Fatih Terim Hikmet Karaman Sofiane Feghouli
Daha Fazla İzmir Milli Ayasofya 15 Temmuz
Şu an buradasınız: Son dakika spor: Şehitler anısına Anavarza Kalesi etrafından Türk bayrakları ile koştular - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 11:32:58. #1.15#
title