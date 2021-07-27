Son dakika spor: PSV Eindhoven Teknik Direktörü Schmidt: "Kazanmak için elimizden geleni yapacağız"
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Son dakika spor: PSV Eindhoven Teknik Direktörü Schmidt: "Kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

Son dakika spor: PSV Eindhoven Teknik Direktörü Schmidt: 'Kazanmak için elimizden geleni yapacağız'
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Galatasaray'la karşılaşacak PSV Eindhoven'ın Teknik Direktörü Roger Schmidt, avantajlı olduklarını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Galatasaray'la karşılaşacak PSV Eindhoven'ın Teknik Direktörü Roger Schmidt, avantajlı olduklarını söyledi.

Maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Schmidt, "İlk maçta iyi seviyede oynadık. Avantajlı başladık. Seyircimizin önünde oynadık. Bu bizim için bir avantajdı. Kutlamanın zamanı değil bir maç daha var. Fatih Terim önemli bir teknik adam. Şimdi bu maça odaklanacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İlk 11'i şu anda açıklamayacağım. Geçen maçtaki 11'den memnundum. Yedeklerden de memnunum. Onlara da şans verebilirim." diye konuştu.

Takımdan giden oyuncuların sorulması üzerine Schmidt, "Hedeflerimiz var. Bu hedeflerimize odaklanıyoruz. Transfer döneminde kalan ve gidenler oluyor. Kalanlarla yeni gelenlerin adaptasyonuna konsantre oluyoruz. Bunun bir sorun olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Schmidt, Fenerbahçe'den kendisine teklif gelip gelmediği yönündeki bir soruyu, PSV Eindhoven'da mutlu olduğunu söyleyerek cevapladı.

Basın toplantısına katılan PSV Eindhovenlı futbolcu Olivier Boscagli ise "İlk maç 5-1 bitti ama o ilk adımdı. Sonuçta bir maç daha oynanacak. Galatasaray önemli bir takım. Yarına hazır olacaklarını düşünüyorum ama biz de hazır olacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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