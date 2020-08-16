Son dakika spor: MotoGP'de takvimin dördüncü yarışında kazanan Dovizioso Son dakika haberleri... Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2020 takviminin dördüncü yarışı olan Avusturya GP'sini Red Bull sporcusu Andrea Dovizioso kazandı.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2020 takviminin dördüncü yarışı olan Avusturya GP'sini Red Bull sporcusu Andrea Dovizioso kazandı. Hafta içinde Ducati'den ayrılma kararı alan başarılı sporcu, MotoGP kariyerinin 16'ncı yarış zaferine Avusturya'da erişti. Dovizioso'nun takım arkadaşı Jack Miller da podyumun üçüncü basamağına yerleşti.

Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan Moto GP'de 2020 takviminin dördüncü yarışı Avusturya'da Red Bull Ring'de koşulurken, kazanan da Red Bull sporcusu Andrea Dovizioso oldu. Mücadelede damalı bayrağın altından geçen üçüncü isim ise aynı takımdan Jack Miller oldu.

Yarış olaylı başladı. Yaşanan kaza nedeniyle durdurulan yarış, yaklaşık 20 dakikalık bekleyişin sonunda son 20 tur için yeniden başlatıldı. Bu andan sonra ritmini artıran Dovizioso, rakiplerinin kendisine geçmesine izin vermedi. Hafta içinde Ducati'den ayrılacağını açıklayan 34 yaşındaki pilot, damalı bayrağın altından da ilk sırada geçerek kariyerinin 16'ncı yarış birinciliğini elde etti. Uzun süre ikinciliği elinde tutan Jack Miller da son turda bir sıra gerileyerek üçüncü basamağın sahibi oldu. Çekya'da kariyerinin ilk birinciliğini elde eden Brad Binder da 17'nci sıradan başladığı yarışı 4'üncü olarak tamamladı.

MotoGP'de bir sonraki yarış 23 Ağustos'ta yine aynı parkurda koşulacak.

Kaynak: DHA