Son dakika spor: Kayserispor 8 hafta sonra kazandı
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Son dakika spor: Kayserispor 8 hafta sonra kazandı

Son dakika spor: Kayserispor 8 hafta sonra kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre Kayserispor 8 hafta sonra maç kazandı.

Kayserispor 8 hafta sonra maç kazandı.

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor, haftalar sonra galibiyet aldı. Ligin 38.haftasında sahasında Denizlispor ile karşılaşan Kayserispor 9 golün atıldığı maçı 6-3 kazanarak hanesine 3 puan yazdırdı.

Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede rakibi karşısında her iki yarıda attığı goller ile galibiyete uzanan Kayserispor maç sonu büyük sevinç yaşadı. Önemli bir galibiyete imza atan Sarı Kırmızılılar ligde kalma umutlarını sürdürdü.

Son olarak deplasmanda oynadığı Hatayspor maçını 3-1 kazanan ve sonrasında oynadığı 8 maçta 4 beraberlik, 4 yenilgi alan Kayserispor sahasında Denizlispor'u 6-3 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi.

Kayserispor, bu galibiyet sonrasında ligdeki puanını 38'e yükseltti. Sarı Kırmızılılar ligin 39.haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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